LÉPICIER, Carmen

Sr M.-Estelle-du-Sacré-Cœur, s.s.a.



À la Maison mère des Soeurs de Sainte-Anne, Lachine, le 20 mars 2020, à l’âge de 88 ans, est décédée soeur Carmen Lépicier, s.s.a. Originaire de Saint-Félix-de-Valois, elle était la fille de feu Joseph Lépicier et de feu Yvonne Thouin.Elle laisse dans le deuil, outre sa famille religieuse, sa soeur Berthe, s.s.a., ses neveux et nièces: René (Lucie), Louise, Michelle (Christian), Francine, Pierre (Marie-Claude), Lucie (Gilles) ainsi que ses nombreux petits-neveux et petites-nièces.Une célébration, strictement réservée aux religieuses, a eu lieu le mardi 24 mars 2020 suivie de l’inhumation au cimetière de Lachine.