BOURDON, Denise (née Halpin)



Au CHSLD de St-Rémi, le 13 mars 2020 est décédée Mme Denise Halpin à l'âge de 80 ans, épouse de M. Rhéaume Bourdon.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses frères Claude (Lucette), Régent (Louise) et Serge, sa filleule Kathleen Halpin (Yves) et son filleul Bernard Bourdon, ses beaux-frères et belles-soeurs Solange (Edgar), Marie-Ange (Raymond), Romain et Onil (Diane) ainsi que plusieurs autres parents et amis.Elle a été confiée au salon funéraire:Tél. : 450-632-1515En raison des circonstances, les rituels funéraires se tiendront dans l'intimité de la famille immédiate.La famille tient à remercier la Dre Lucie Lacoste ainsi que le personnel soignant du CHSLD de St-Rémi pour leurs bons soins.