JACQUES HOULE, Annette



À la Cité de la Santé, le 21 mars 2020, à l'âge de 87 ans, est décédée Annette Jacques Houle, veuve de Fernand Houle.Partie rejoindre ses parents Rachel Hénault et Wilfrid Jacques, sa soeur Thérèse (feu Conrad Désy) et ses frères Marcel, Jean-Guy (feu Denise Dalpé), elle laisse dans le deuil son frère André (feu Fernande Desjardins), ses belles-soeurs Cécile Laferrière (feu Marcel Jacques), Rita Houle, Ginette Houle, Monique Coutu (feu Marcel Houle), son beau-frère Yvon Houle (Monique Charette), ses neveux et nièces, leurs enfants, ainsi que plusieurs amis.Les circonstances actuelles nous obligent à reporter les funérailles à une date ultérieure.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC.450-699-9919www.alexandrenicole.com