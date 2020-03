Aidez-moi à m’aimer et surtout à m’accepter

Je serai bientôt septuagénaire, mais je n’accepte pas de vieillir. Je regarde mon corps décliner, mon visage s’affaisser, les rides se creuser dans ma face, et ça me fait peur. Comment accepter ce déclin quand on n’a pas d’argent pour une chirurgie esthétique, pas plus que pour des injections de Botox ou d’agents de comblement, ou encore pour des cosmétiques dispendieux ? Je n’ai pas d’argent non plus pour consulter un psychologue ou un thérapeute pour m’aider à accepter ce passage, avec tout ce qu’il comporte.

Vous, les artistes, comme les gens qui vivent devant le public, vous avez pour la plupart recours à la chirurgie esthétique ou à d’autres moyens pour paraître plus jeunes. Alors, comment voulez-vous qu’on accepte notre apparence quand on regarde régulièrement à la télé des femmes qui ne vieillissent jamais, signe qu’elles ne s’acceptent pas telles qu’elles sont, mais qui ont les moyens de remédier à la situation ? Comme référence, c’est troublant !

Parce que je n’ai pas les moyens de changer quoi que ce soit à mon apparence, moi, je me retrouve obligée de composer avec, même si ça m’affecte énormément psychologiquement. Dans le passé, les femmes vieillissaient et n’avaient pas ces problèmes de comparaison. Chaque âge avait sa beauté. Aujourd’hui, les personnages publics ont peur de leur apparence lorsqu’elles prennent de l’âge et n’hésitent pas à se rajeunir. Je pourrais d’ailleurs vous en nommer plusieurs de ce type, même si elles font semblant que non. Car, voyez-vous, c’est encore tabou d’afficher sans gêne tous ces remodelages au grand jour.

Cela pendant que madame Tout-le-Monde, elle, doit vivre avec son vieillissement et souffrir en silence devant son miroir. Physiquement, je ne m’aime pas, et je n’y peux rien. Le temps fait malheureusement son œuvre. Comment faire pour me sentir bien dans mon corps sans avoir recours à tous ces artifices ?

Anonyme ridée et pas bien dans sa peau

Le chemin de la vie comporte quatre étapes : la jeunesse, l’âge mûr, la vieillesse et la mort. Personne n’échappe à aucune. Ou bien vous continuez à vous faire souffrir, ou bien vous prenez le chemin de l’acceptation. Vous vous permettez de juger les femmes qui prennent les moyens de retarder les outrages du temps. N’est-ce pas de l’énergie perdue ? Chaque individu a son chemin de vie, qui est différent du vôtre, et c’est son droit de le parcourir à sa façon. Mais le plus gros problème, c’est que vous semblez ne fonctionner que dans un processus de comparaison avec les autres femmes. Quand on sait à quel point le fait de toujours se comparer est source de jalousie, ne pensez-vous pas que c’est la recette la plus efficace pour vous rendre malheureuse ? À vous de choisir si vous allez poursuivre dans cette voie ou choisir celle de l’acceptation de ce que vous ne pouvez changer, pour ensuite mettre vos énergies à travailler à vous conserver le plus en forme possible avec une bonne hygiène de vie. Pour s’aimer, il faut s’accorder la priorité, avec ou sans argent.