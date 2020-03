Alexander Romanov : aucune discussion avec le CH

Maintenant que les séries éliminatoires sont annulées en Ligue continentale de hockey, le défenseur Alexander Romanov peut réfléchir à son avenir et s’il fera le saut chez le Canadien de Montréal, l’an prochain. Pour l’instant, il est difficile de prédire ce qui arrivera.

Ainsi, il n’y a aucune discussion entre le camp du jeune Russe, choix de deuxième tour du Tricolore en 2018, et le directeur général Marc Bergevin à cet effet présentement.

C’est ce qu’a confirmé l’agent Daniel Milstein à la chaîne TVA Sports, mercredi. Et même s'il a été fortement spéculé que son client s'exilera en Amérique du Nord en vue de l'automne, un retour à Moscou n'est pas écarté non plus.

«Nous nous parlerons au cours des prochaines semaines», a-t-il précisé dans un échange de messages textes.

Par ailleurs, le réseau TSN - par l’entremise du chroniqueur Pierre Lebrun - a rapporté en matinée, citant Milstein, que le Canadien pouvait accorder un contrat à Romanov pour le reste de la saison avant de lui consentir sa première entente professionnelle à l’automne.

L’auteur a cependant corrigé le tir par la suite, spécifiant que les équipes ne peuvent faire signer une entente à des joueurs pour la campagne 2019-2020, suspendue pendant la pandémie de COVID-19.

Peu utilisé

Après avoir obtenu sept points en 43 matchs avec le CSKA Moscou, son temps de glace s’est escamoté en éliminatoires.

Après n’avoir été utilisé que pendant 3 min 16 s et 3:07 aux matchs 2 et 3 de la série face au Torpedo de Nijni Novgorod, l’espoir du CH a été sollicité seulement six fois au quatrième et dernier duel.

Le gaucher de 5 pi et 11 po est-il blessé ou se plie-t-il aux volontés de l'entraîneur?

«C’est un peu des deux», a dit l'agent.

Milstein n’a pas voulu dire si c’est la blessure à une main subie au match de la médaille d’or au dernier Championnat mondial de hockey junior qui avait refait surface.

Romanov a amassé six points et affiché un rendement de +6 en sept affrontements dans ce tournoi.