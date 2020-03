Avec Wall Street attendu en recul, les marchés peinent à rester dans le vert

Agrippés aux rares bonnes nouvelles, comme le déblocage de 2000 milliards de dollars aux États-Unis, les marchés européens avaient suivi mercredi matin l’Asie dans le vert, mais maintenir le cap devenait difficile à la mi-journée face à la perspective d’une ouverture négative à Wall Street.

Les indices asiatiques ont connu une très belle séance, avec notamment un envol de quelque 8 % à Tokyo.

Les places européennes leur ont emboîté le pas avec de beaux rebonds à l’ouverture, mais ont commencé à s’essouffler en fin de matinée.

Vers 13 h 30 (heure de Paris), Paris réussissait à rester dans le vert (+0,38 %), tout comme Londres (+0,86 %), Milan (+0,01 %) et Madrid (+1,09 %), tandis que Francfort perdait 1,06 %.

Au lendemain d’un bond historique du Dow Jones qui a signé sa plus forte progression depuis 1933, les débuts s’annonçaient par contre majoritairement négatifs aux États-Unis. Le contrat à terme sur l’indice vedette Dow Jones Industrial Average grappillait 0,08 %, mais celui de l’indice élargi S&P 500 perdait 1,10 % et celui du Nasdaq, à forte coloration technologique, 0,88 %.

Comme souvent sur les marchés, les investisseurs anticipent les nouvelles et lorsqu’elles se concrétisent passent à l’étape suivante.

Outre-Atlantique, la hausse de la veille reposait sur des marchés optimistes quant à la concrétisation de l’accord, actée dans la nuit.

Au terme de négociations difficiles et alors que la pandémie a déjà fait plus de 18 000 morts, la Maison-Blanche et le Sénat américain sont ainsi parvenus dans la nuit de mardi à mercredi à un accord « historique » sur un plan gigantesque de relance de la première économie mondiale.

Sachant que cette dernière est probablement déjà entrée en récession, ces mesures viseront notamment à fournir rapidement une aide financière aux Américains, à travers des chèques versés directement aux ménages, à débloquer des prêts d’urgence pour les petites entreprises et à aider les structures médicales.

« Pérennité de l’activité »

Ce programme d’une ampleur spectaculaire vient s’ajouter à celui également massif de la Réserve fédérale américaine qui avait annoncé mercredi une nouvelle salve de mesures (dont l’achat illimité d’obligations ainsi que divers mécanismes d’aide directe aux entreprises, y compris les PME) ainsi qu’aux vastes mesures déployées partout dans le monde par les banques centrales et les gouvernements.

« Ce forfait est très important en taille, mais il semble aussi cibler bien la problématique de la sérénité de l’activité », souligne auprès de l’AFP Didier Saint-Georges, membre du comité d’investissement chez Carmignac.

« Car l’enjeu pour les gouvernements qui ont fait le choix du confinement pour enrayer la propagation est qu’une récession de deux mois ne se transforme pas, par le biais des faillites, en récession de deux ans », ajoute-t-il.

En matière sanitaire, le bout du tunnel semblait en vue en Chine où les habitants du Hubei (centre) reconnus comme étant en bonne santé pourront se déplacer librement dès mercredi et ceux de Wuhan, ville au cœur de l’épidémie, à partir du 8 avril.

Mais la situation n’en restait pas moins très difficile, avec notamment l’entrée de l’Inde dans le confinement et un bilan désormais plus lourd en Espagne qu’en Chine.

Après une séance asiatique dans le vert portée par l’accord sur les mesures de relance aux États-Unis, le pessimisme ambiant reprenait aussi le dessus sur les cours du pétrole, qui repartaient à la baisse. Vers 13 h 15 (heure de Paris), le prix du baril de Brent perdait 3,28 % et celui de WTI 1,79 %.

Côté changes l’euro continuait pour sa part à regagner du terrain face au dollar (+0,25 % à 1,0815 dollar).

Quant au marché de la dette, il ne se départissait pas de son flegme, ayant retrouvé un peu de sérénité depuis le lancement des mesures massives par les banques centrales, Fed en tête.

Après une période d’assez forte remontée des taux, les banques centrales « achètent désormais des montants considérables », note Axel Botte, un stratégiste d’Ostrum AM, si bien qu’il y a « quand même des signaux d’amélioration », de ce côté.

