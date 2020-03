DELISI, Guido



À Laval, le 13 mars 2020, à l'âge de 96 ans, est décédé M. Guido DeLisi, époux de feu Agathe (Baril).Il laisse dans le deuil ses enfants, Fernand (Sonja), Monique (feu Robert), Ginette, Robert, Mario (Irene), Susan (Eric), Linda (Mario), Lisa (Tom), Bernard (Annie), 20 petits-enfants, 15 arrière-petits-enfants, son frère Pascal (Carol), ses soeurs Jeannine (feu Gerard), Lise (feu Joe), ainsi que plusieurs amis, notamment Yvette Poirier.Notre père avait une personnalité dynamique, attachante et joyeuse.La famille remercie la direction et le personnel du CHSLD Villa Val des Arbres à Laval pour leurs excellents soins, leur gentillesse et leur dévouement.Les funérailles auront lieu à une date ultérieure.