Camus à l’heure du coronavirus

Le célèbre roman La peste de l’auteur français Albert Camus se révèle aujourd’hui d’une puissante actualité alors que le monde entier se retrouve confronté à une pandémie galopante.

On suit dans ce livre, publié une première fois en 1947, les citoyens de la ville d'Oran, en Algérie, dans leur combat contre une redoutable épidémie de peste qui les pousse à la quarantaine. Cette histoire trouve aujourd'hui une pertinence renouvelée, alors que la COVID-19 impose ses règles et sa cadence à la population québécoise qui se retrouve confinée malgré elle.

«Je pense que le parallèle le plus significatif qu’on peut faire, c’est avec l’idée de l’isolement des humains», a analysé l'auteur québécois David Goudreault, qui profite d'ailleurs de son confinement pour lire la biographie d'Albert Camus écrite par Olivier Todd.

«Peu importe au fond quelle est l’épidémie qui frappe, l’idée c’est que les humains se retrouvent isolés physiquement, mais aussi dans leurs croyances et leurs habitudes. Ce qui est intéressant dans la lecture de ce livre-là, c’est un peu de se comparer aux personnages. Qui va agir comme le père Paneloux, qui ressemblera davantage au concierge?» a-t-il soulevé en faisant référence aux divers chemins qu’il est possible d'emprunter dans des temps incertains et difficiles.

Révolté optimiste

Si l’épidémie de peste fait des ravages partout sur son passage, il serait faux d’y voir un roman simplement grave et sans lumière.

«Camus, malgré tout, demeure un révolté et un résistant optimiste, a expliqué David Goudreault. Et c’est là où je pense qu’il est hyper pertinent par rapport aux gens qui vont vivre de l’anxiété, c’est de se rappeler ne serait-ce que cette citation de Camus, une des plus belles, tirée justement de La peste: “Et pour dire simplement ce qu’on apprend au milieu des fléaux, qu’il y a dans les hommes plus de choses à admirer que de choses à mépriser“.»

«Sur les réseaux sociaux, on peut voir émerger des commentaires racistes, disons que les Chinois et les pangolins en prennent plein la gueule en ce moment, mais il y a aussi beaucoup de gens qui se mobilisent pour publier des poèmes, des photos, des arcs-en-ciel, des “ça va aller”, a-t-il poursuivi. Je pense que somme toute, il y a davantage de beauté que de laideur humaine qui devrait émerger, et Camus dit que même dans les pires situations, la peste ou le nazisme dans son cas, on finit par s’en sortir, et parfois on s’en sort grandi.»

Balado

L’autrice Véronique Grenier lançait également la semaine dernière un balado diffusé via sa chaîne YouTube à travers lequel elle fait justement la lecture, à coup de séquences d’une dizaine de minutes chacune, du roman de l’auteur français.

«Camus nomme bien les choses je trouve, a soutenu l’autrice, également professeure de philosophie. C’est un classique, c’est un des livres je pense qu’il faut avoir lu au moins une fois dans sa vie. Tout le monde est dans un contexte d’isolement et de confinement, donc je trouvais que ça s’y prêtait bien. C’est peut-être un peu cliché, mais les clichés existent pour des raisons.»

«Je me suis dit que ça pouvait donner un rendez-vous aux gens sur un sujet qui nous parle, a-t-elle poursuivi. Et il y a plusieurs passages qui nomment justement ce que l’on vit en ce moment, donc on peut s’y retrouver, ça peut faire du bien.»

Le roman La peste est actuellement disponible via les ressources en ligne des bibliothèques du Québec ainsi que par la plateforme «Les classiques des sciences sociales» sur classiques.uqac.ca.

Des livres en ligne

Alors que la majorité de la population québécoise est désormais confinée chez elle et que l’ensemble des bibliothèques ont temporairement fermé leurs portes, leurs ressources numériques demeurent quant à elles tout à fait accessibles.

Plus de 850 000 livres sont offerts gratuitement aux abonnés de l’une ou l’autre des bibliothèques publiques du Québec via la plateforme PRETNUMERIQUE.CA.

Plusieurs activités sont également mises en place, dont des plateformes de cours en ligne, de nombreuses ressources éducatives pour les enfants, des jeux et plusieurs autres.