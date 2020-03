MELOCHE, René



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur René Meloche, époux de feu Fleurette Prévost, survenu à l'Hôpital de la Cité-de-la-Santé, le 20 mars 2020, à l'âge de 94 ans.Il laisse dans le deuil ses filles Francine Meloche (Louis Levesque) et Suzanne Miller (Luther Miller), ses petits-enfants Mathieu (Karine Léonard), Thibault, Jason et Mandy, sa soeur Gabrielle Gauthier, ses neveux et nièces, ses cousins et cousines ainsi que plusieurs parents et amis.En raison des circonstances actuelles exceptionnelles et d'impératifs qui prévalent, les funérailles se tiendront à une date ultérieure.Les détails vous seront communiqués en temps opportun.La famille tient à remercier l'équipe des soins du service de gériatrie de l'Hôpital de la Cité-de-la-Santé.