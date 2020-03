Coronavirus: la France lance une opération militaire pour soutenir la population

PARIS | Le président français Emmanuel Macron a annoncé mercredi le lancement d’une opération militaire : à l’approche du pic de l’épidémie de nouveau coronavirus qui se profile dans le pays, « Résilience » mobilisera les forces armées pour aider la population contre l’épidémie.

Cette opération « Résilience », distincte de l’opération « Sentinelle » contre le terrorisme, « sera entièrement consacrée à l’aide et au soutien aux populations, ainsi qu’à l’appui au service public pour faire face à l’épidémie, en métropole et en outre-mer ».

Avec 231 morts recensés entre mardi et mercredi (1 331 au total), la France est le troisième pays au monde à avoir enregistré le plus de nouveaux décès en 24 heures, derrière l’Espagne et l’Italie.

Dans le cadre de « Résilience », le porte-hélicoptère amphibie Mistral sera déployé « immédiatement » dans le sud de l’océan Indien et, « à partir de début avril, le porte-hélicoptère Dixmude ira se positionner dans la zone Antilles Guyane en soutien de nos territoires ultramarins », a-t-il annoncé.

« L’unité et le courage, nous permettront de vaincre, nous ne sommes qu’au début, mais nous tiendrons », a-t-il martelé, répétant à nouveau plusieurs fois « nous sommes en guerre ».

Le chef de l’État s’exprimait juste après avoir visité un hôpital militaire de campagne installé cette semaine en quelques jours à Mulhouse (est), pour soulager un peu les hôpitaux de la région, débordés par l’afflux des malades du Covid-19.

M. Macron a également promis la mise en place d’un « plan massif d’investissement et de revalorisation de l’ensemble des carrières » pour l’hôpital, une fois la crise du coronavirus passée.

Rendant hommage au personnel soignant — des professions très mobilisées ces derniers mois pour réclamer davantage de moyens notamment pour l’hôpital public et la dégradation de leurs conditions de travail — le président français a affirmé que cette « réponse sera profonde et dans la durée », alors qu’au moins cinq médecins sont décédés en France des suites du nouveau coronavirus.

Emmanuel Macron a également indiqué qu’il allait réunir vendredi syndicats et patronat, « pour organiser le travail, pour mieux protéger au travail ».