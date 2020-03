COVID-19 : Quatre centres de tri, dont celui de Québec, contraints de fermer

Le plus gros centre de tri de la ville de Québec a été contraint de suspendre ses activités en raison du coronavirus.

Société VIA a cessé ses opérations mardi soir, et jusqu’au 14 avril, dans les centres de tri de Québec, de Lévis, de Rivière-du-Loup et de Dégelis.

Le porte-parole de la Ville de Québec, David O’Brien, a indiqué que pour l’instant «la collecte se poursuit». La MRC de Chalevoix a annoncé la même chose.

Toutefois, ces fermetures pourraient avoir des conséquences sur le ramassage des bacs bleus dans les quelques 175 municipalités, essentiellement dans les régions de la Capitale-Nationale et du Bas-Saint-Laurent, desservies par VIA.

M. O’Brien n’a pas souhaité donner davantage des détails indiquant qu’un point de presse était prévu jeudi pour annoncer les prochaines étapes dans ce dossier.

Dans une lettre envoyée à des partenaires d’affaires dont notre Bureau d’enquête a obtenu copie, l’opérateur de centres de tri indique ne plus pourvoir assurer « la mise en application de l’ensemble des mesures d’hygiène prescrites par le gouvernement», précise le président-directeur général de VIA, Jean-Sébastien Daigle.

«Société VIA emploie une majorité de personnel avec limitations fonctionnelles qui fait en sorte qu’une partie des employés est plus vulnérable au virus. De plus, il s’avère que pour certains, la difficulté de compréhension de l’importance des mesures d’hygiène à adopter dans les circonstances est une source de risques supplémentaires», ajoute-t-il.

Au moment de mettre en ligne, il n’avait pas été possible de rejoindre la Société VIA.