COVID-19: au tour de Roger Federer de donner généreusement

Le célèbre joueur de tennis Roger Federer a imité certains sportifs professionnels, car il a annoncé mercredi avoir fait un don supérieur à un million de francs suisses (1,4 million $) afin de venir en aide aux «familles les plus vulnérables» de son pays en ces temps de pandémie de la COVID-19.

Le quatrième joueur au monde du circuit de l’ATP a révélé le tout par le biais d’une publication sur son compte Instagram, accompagnant celle-ci d’une photo le montrant aux côtés de son épouse.

«Nous vivons une période difficile pour nous tous et personne ne doit être laissé pour compte. Mirka et moi avons décidé de personnellement faire un don. [...] Notre contribution n’est qu’un début. Nous espérons que d’autres se joindront à nous pour aider encore plus de familles dans le besoin. Ensemble, nous pouvons surmonter cette crise! Restez en santé!», a-t-il écrit.

Selon le site RTS, cette somme constitue le capital de départ du Fonds pour les familles en détresse dont l’objectif est de mettre fin aux difficultés financières des familles frappées par la pandémie. Il sera en fonction dès jeudi et pourra notamment permettre l’émission de bons d’alimentation.