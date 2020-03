COVID-19: le cap des 3200 cas dépassé au Canada, 30 morts

Le bilan de nombre de cas de COVID-19 au Canada dépasse maintenant le cap des 3200, avec trois nouveaux décès annoncés mercredi pour un total de 30.

Dans son plus récent bilan, le premier ministre du Québec, François Legault, a fait état d’un total de 1339 cas pour six décès et 35 personnes aux soins intensifs. Il s'agit d'une nouvelle augmentation majeure de 326 cas pour la Belle Province, qui comptait 1013 cas 24 heures plus tôt.

Ce nouveau bilan signifie aussi que deux personnes ont perdu la vie au Québec en raison de la pandémie depuis mardi.

Nouveau décès en Ontario

L’Ontario a rapporté de son côté 100 nouveaux cas de la COVID-19, portant à 688 cas son total, ainsi qu’un neuvième décès.

Le bilan s’est donc alourdi avec l'ajout d'une centaine de cas dans la province la plus populeuse du pays. Ce serait la plus forte augmentation quotidienne de cas en Ontario depuis le début de la crise sanitaire.

Plus d’une vingtaine de ces nouveaux cas sont liés à des voyages récents dans des pays comme les États-Unis, le Royaume-Uni, le Pérou, l'Espagne, entre autres. En outre, il y a aussi un nouveau décès, pour un total de neuf ainsi que huit personnes qui sont guéries de la COVID-19. Par ailleurs, il y avait 10 489 personnes en attente de leur résultat, en date de mercredi.

Hausse drastique à Terre-Neuve

De son côté, Terre-Neuve-et-Labrador a rapporté la plus importante hausse au pays, mercredi, en terme de pourcentage, son nombre de cas ayant pratiquement doublé, passant de 35 mardi à 67 mercredi.

Les deux tiers des patients recensés sur l'île de Terre-Neuve ont vraisemblablement été infectés après s'être rendu à la maison funéraire Caul, a précisé la santé publique de la province. Quiconque s'est rendu à cet établissement de St. John's entre le 15 et le 17 mars doit obligatoirement demeurer en isolation à la maison.

À l’échelle du pays, on dénombrait 3281 patients infectés par le coronavirus depuis le début de la pandémie, incluant ceux qui sont décédés et ceux qui se sont remis de la maladie.

Selon Santé Canada, près de 120 000 personnes ont été testées pour la COVID-19 au Canada jusqu’à présent, soit près de 10 000 par jour.

Bilan des cas la COVID-19 par province

Québec: 1339

Ontario: 688

Colombie-Britannique: 617

Alberta: 358

Saskatchewan: 72

Nouvelle-Écosse: 68

Terre-Neuve-et-Labrador: 67

Manitoba: 35

Nouveau-Brunswick: 18

Île-du-Prince-Édouard: 3

Territoires du Nord-Ouest: 1

Nunavut: 0

Yukon: 2

Canadiens rapatriés: 13

Les 30 décès liés à la COVID-19 au pays

Colombie-Britannique: 13

Québec: 6

Ontario: 9

Alberta: 2

À l'étranger: 1 (Japon)