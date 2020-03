COVID-19: New Look veut soutenir les travailleurs de la santé

Lunetterie New Look veut faire sa part durant la pandémie de COVID-19. L’entreprise offrira gratuitement le remplacement des lunettes brisées des travailleurs des centres hospitaliers à travers le Canada n’ayant pas d’assurance.

Bien que les magasins de la chaîne soient présentement fermés au Québec, la compagnie continue de maintenir dans certains points de vente ses services d’urgence.

La direction précise que les employés dans les hôpitaux ayant un problème avec leur paire de lunettes n’ont qu’à prendre un rendez-vous. Cette offre sera valide jusqu’au 1er mai prochain. Le détaillant espère pouvoir offrir le service de réparation dans l’heure suivant la demande.

«Nous désirons nous assurer que les employés et les membres du personnel médical des centres hospitaliers puissent poursuivre leur travail en cas de bris de lunettes. Ces personnes réalisent un travail crucial», indique Antoine Amiel, président du Groupe Vision New Look.

Si l’enseigne, dont le siège social est à Montréal, n’est pas présente dans une région, la direction affirme qu’elle regardera les possibilités avec ses autres bannières canadiennes pour trouver une solution.

Allocation supplémentaire

Par ailleurs, afin d’aider ses travailleurs mis à pied au cours des derniers jours à travers la province, Lunetterie New Look s’est engagée à compléter l'assurance emploi du gouvernement par une allocation supplémentaire afin de leur offrir un revenu «proche» de leur paie.



Fondée en 1986, Lunetterie New Look compte aujourd’hui 653 travailleurs repartis dans 74 succursales au Québec. Malgré la fermeture de certains points de vente, l’entreprise maintient son service de livraison et il est possible de faire des commandes par téléphone.

Pour les services d’urgence, plusieurs mesures ont été prises dans les succursales afin d’éviter la propagation de la COVID-19.

Au Canada et aux États-Unis, le Groupe Vison New Look possède 390 boutiques. Environ 80 % sont actuellement fermées.

Pour obtenir un rendez-vous pour une réparation, il faut communiquer au 1-800-463-LOOK.

New Look Canada

87 succursales dont 74 au Québec

718 employés dont 653 au Québec

Groupe Vision New Look

378 magasins au Canada sous 4 bannières Lunetterie New Look, Vogue Optical, Greiche & Scaff et Iris dont 200 magasins au Québec. Ce chiffre n’inclut pas les 12 magasins œuvrant sous la bannière Edward Beiner en Floride.

Le Groupe compte près de 2100 employés au Canada dont 1 000 au Québec.