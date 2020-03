Des innovations technologiques projetées à l’avant-scène

Le premier ministre François Legault a incité tous les Québécois à acheter localement et en ligne pour contrer les impacts de la COVID-19. Dans cette chronique qui sera publiée tout le temps que la crise durera, nous nous proposons d’identifier des entreprises près de chez vous qui pourraient vous aider à traverser cette période hors de l’ordinaire.

Le vélo électrique québécois

De nombreuses entreprises ont été pénalisées par la pandémie du coronavirus et les mesures de confinement.

D’autres, au contraire, comme E2-Sport, ont vu leur chiffre d’affaires grimper.

L’entreprise se spécialise dans les moyens de déplacement individuels électriques, tels les vélos et trottinettes électriques.

Un service essentiel

Le vélo est maintenant considéré comme un service essentiel à New York, à Philadelphie et en Ontario. De plus en plus, la situation donne un élan à la vente de vélos électriques.

Le vélo sera davantage jugé comme un moyen de transport collectif essentiel.

Chez le spécialiste québécois du vélo électrique E2-Sport, le flou actuel sur les normes du gouvernement force l’entreprise à se tourner vers son site web transactionnel www.e2-sport.com.

Un geste pour les anges gardiens

L’entreprise offre la plus grande sélection de vélos électriques au Québec. Laurent-Philippe Beaudoin, l’un des fondateurs, a annoncé aujourd’hui que jusqu’à 50 vélos électriques seront bientôt mis à la disposition de nos anges gardiens, ces travailleurs du secteur de la santé, incluant les préposés, les infirmières, les médecins et les premiers répondants.

L’idée est de les remercier pour leurs efforts et de faciliter les déplacements de ceux-ci. De plus, l’atelier mobile E2-Sport se déplacera à domicile ou au travail des anges gardiens dans le grand Montréal pour faire la livraison de leurs vélos.

► www.e2-sport.ca/fc/

Des idées cadeaux avec des produits québécois

Le site Idée Cadeau Québec existe depuis plus de 10 ans. Il fait la promotion de boutiques en ligne du Québec via l’achat local. Étant donné que la majorité du Québec est confinée à l’intérieur, nul besoin de sortir pour faire des achats. Sur ce site, plusieurs commerçants offrent des produits fabriqués dans toutes les régions du Québec.

► ideecadeauquebec.com