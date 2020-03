Dur coup pour les employés des Hurricanes et des Bruins

Les Hurricanes de la Caroline et les Bruins de Boston ont annoncé des mesures drastiques à leur personnel, mercredi, en pleine crise du coronavirus.

• À lire aussi: Les dirigeants des Stars réduisent leurs salaires de moitié

• À lire aussi: Le repêchage de la LNH reporté

À compter de la semaine prochaine, les employés à temps plein des Hurricanes se retrouveront sans salaire en raison de l’incertitude liée à la pandémie, a rapporté le quotidien «The News & Oberserver».

Le président et directeur général de la formation, Don Waddell, a incité tous les employés permanents de l’organisation à utiliser immédiatement leurs vacances et congés personnels. Ceux qui n’en disposent pas n’auront, par conséquent, plus aucun revenu.

Waddell n’a pas précisé combien de temps ces mesures d’urgence seraient maintenues.

Leur annonce survient au lendemain d’une conférence téléphonique entre les directeurs généraux de la ligue, au cours de laquelle ils ont discuté des impacts financiers de la pandémie.

Coupes massives

Pour leur part, les Bruins de Boston ont procédé à de nombreuses mises à pied temporaires, en plus d’annoncer des réductions salariales pour plusieurs de leurs employés.

«À partir du 1er avril, 68 de nos employés à temps plein seront temporairement mis à pied. Ils recevront une semaine de salaire et huit semaines d’allocation de chômage, a indiqué l’organisation par voie de communiqué. De plus, 82 de nos employés à temps plein subiront une réduction salariale pour une durée indéterminée.»

Une centaine de travailleurs à temps partiel a été congédiée mardi par le TD Garden.

La LNH a suspendu ses activités le 12 mars et n’a toujours pas annoncé de date pour la reprise.

Plus tôt en semaine, le Canadien de Montréal avait également licencié de façon temporaire 60 % de ses employés en raison de la pandémie.