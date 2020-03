GENDRON, Guy



À Châteauguay, le 12 mars 2020, à l'âge de 95 ans, est décédé M. Guy Gendron, époux de feu Mme Jeannette Picard.Il laisse dans le deuil ses filles Nicole (Robert) et Claudette (Claude), son fils Yves (France), ses petits-enfants Martin (Mireille), Mélanie, Janik (Daniel) et Jocelyn (Aireen), ses arrière-petits-enfants Maïka, Ayden, Amaya et Justin, ses soeurs Jeanne-D'Arc, Henriette et Denise, sa belle-soeur Monique, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.En raison des circonstances, les rituels funéraires se tiendront à une date ultérieure.450 699-9919www.alexandrenicole.com