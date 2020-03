LE CLECH JACOB, Anna



Paisiblement, à la Résidence Champagnat, à Saint-Jean-sur- Richelieu, le 19 mars 2020, est décédée Anna Le Clech, épouse de feu François Jacob, à l'âge de 96 ans et 10 mois.Elle laisse dans le deuil ses enfants Eveline (Marcel Lapointe), Aimé, Nicole (André Trépanier), ses sept petits-enfants et treize arrière-petits-enfants, ainsi qu'autres parents et amis.Compte tenu des événements sociaux que nous vivons, une rencontre avec familles et amis aura lieu à une date ultérieure en la chapelle duComplexe funéraireSAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU J2W 1E2450-359-0990 / www.lesieuretfrere.comLa famille remercie sincèrement tout le personnel de la Résidence Champagnat pour les bons soins prodigués à notre mère durant les neuf années qu'elle y a passé.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Santé Haut-Richelieu-Rouville.Vous pouvez transmettre vos messages à partir de l'avis de décès sur lesieuretfrere.com