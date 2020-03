Indice de confiance des PME : les patrons broient du noir

L’indice de confiance des PME a atteint un seuil historique, selon les résultats d’un baromètre publié mercredi par la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI).

Au Canada, l’indice a été divisé par deux, passant de 60,5 en février à 30,8 mi-mars. Mais c’est au Québec que les entrepreneurs sont les plus pessimistes, puisque l’indice a perdu 44,5 points, passant de 68,3 avant la crise à 15,7.

Jamais en 32 ans d’existence du baromètre, de tels niveaux ont été vu, a indiqué la FCEI, qui explique cet effondrement par les mesures sanitaires restrictives prises les gouvernements.

«Ces mesures sont nécessaires pour assurer la sécurité publique, mais elles ont un impact direct et immédiat sur les PME ainsi que leurs employés, a indiqué par voie de communiqué FrançoisVincent, vice-président de la FCEI. Nous pressons les gouvernements pour qu’ils accordent davantage de soutien aux PME afin que l’optimisme puisse se rétablir une fois la crise terminée.»

L’effondrement de la confiance des PME est homogène, tant dans les résultats par provinces que par secteurs d’activités.

Le secteur de l’information et des loisirs est le moins optimiste pour l’avenir (21,6 points), alors qu’à l’autre extrémité, l’hébergement et la restauration (34) et le commerce de détail (33,4) s’en sortent mieux, mais restent à des niveaux de confiance historiquement bas.

Les résultats de la mi-mars 2020 du baromètre s’appuient sur 1 378 réponses recueillies auprès d’un échantillon aléatoire stratifié des 110 000 membres de la FCEI, recueilli le 17 et 18 mars. Les résultats sont exacts à 2,6% près, 19 fois sur 20.

