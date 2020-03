Je reste chez nous

Coup de cœur :

Livre : La peste – Albert Camus

Alors que l’époque semble être en suspens, assiégée par la pandémie de la COVID-19, il peut être éclairant de revisiter certaines grandes œuvres de la littérature. Parmi elle, le roman «La peste», de l’auteur français Albert Camus, est éloquent a bien des égards. Il dresse le portrait de la ville d’Oran, en Algérie, alors que sa population est rapidement confrontée aux dangers de la peste. Si la maladie en est le sujet principal, c’est bien davantage la solidarité qui se crée au sein de la ville qui est dépeinte de façon lumineuse. Une œuvre phare qui fait du bien.

Le livre «La peste» a été publié une première fois en 1947

Je reste :

Album

Quand la nuit tombe - Louis-Jean Cormier

L’auteur-compositeur-interprète Louis-Jean Cormier proposait vendredi dernier son troisième album intitulé «Quand la nuit tombe». L’ancien guitariste du groupe Karkwa y a cette fois-ci délaissé complètement la guitare pour se concentrer davantage sur le piano. Les sonorités y sont très rock, parfois même psychédéliques, plutôt éloignées des airs plus folk de ses précédents opus.

Disponible depuis le 20 mars

Cinéma

L’acrobate

Réalisé par Rodrigue Jean, le film «L’acrobate», mettant en vedette Sébastien Ricard et Yury Paulau, raconte la relation amoureuse et fusionnelle entre un professionnel et un acrobate russe, alors qu’ils vivent leur passion dans un appartement d’une ville nord-américaine. Le film a notamment été présenté l’automne dernier en compétition nationale au Festival du Nouveau Cinéma.

Disponible depuis le 24 mars sur la boutique en ligne de Fragments

Festival

Art on Fire

Le Festival International du Film sur l’Art faisait le choix de diffuser une vaste proportion de sa programmation en ligne en raison de la fermeture des salles de cinéma provoquée par l’épidémie de la COVID-19. Plusieurs dizaines de longs métrages et courts métrages sont ainsi disponibles via la plateforme du festival au coût de 30$. Le documentaire «Art On Fire», du réalisateur Gerald Fox, présente l’événement artistique «Burning Man», se déroulant dans le désert de Black Rock, au Nevada.

Disponible jusqu’au 29 mars

Télé

La semaine des 4 Julie

L’émission de variétés animée par Julie Snyder proposera ce soir des discussions avec la mairesse de Montréal Valérie Plante, les chroniqueurs et animateurs Olivier Niquet et Jean-Philipp Wauthier ainsi qu’avec Margerite Blais, la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants.

Ce soir à 21h sur les ondes de V

Web

Crave offert pour 30 jours

Bell Média offrait en début de semaine un abonnement gratuit pendant un mois à la plateforme en ligne Crave qui propose une multitude de séries et de films de grande qualité. Il s’agit peut-être de l’occasion idéale pour voir ou revoir les séries Game of Thrones ou Chernobyl, toutes deux acclamées par la critique.

Disponible depuis le 23 mars

Album

Naked - Aliocha

L’auteur-compositeur-interprète Aliocha lançait vendredi dernier un deuxième album en carrière intitulé «Naked» à travers lequel l’artiste propose des rythmes parfois bien groovy, tantôt plus soul, tantôt plus pop.

Disponible depuis le 20 mars

Sport

Cardio Plein Air

Alors que la population québécoise est désormais confinée chez elle, Cardio Plein Air propose gratuitement en ligne des capsules vidéo pour réussir à intégrer du sport et de l’activité physique dans son quotidien. Les vidéos d'entraînement sont d'une durée de 30 à 45 minutes, peuvent être réalisés n’importe où, sur le balcon ou dans la cour arrière par exemple, et ne nécessitent pas d’accessoires particuliers.

Disponible en ligne depuis le 20 mars sur la page Facebook de Cardio Plein Air, sur Instagram et YouTube.

Livre

Cicatrices

L’auteur Camille Bouchard propose avec «Cicatrices» le cinquième et dernier tome de la série jeunesse «Le siècle des malheurs». Camille Bouchard y revisite les tensions raciales qui ont ébranlé les États-Unis au XXe siècle.

Disponible depuis le 24 mars