Je reste chez nous

Coup de cœur :

Album : Veneer - José González

Le guitariste José González proposait il y a maintenant plus de 15 ans un premier album en carrière intitulé «Veneer». Le musicien y propose 11 chansons d’une grande douceur, toujours bien épurées alors que sa voix seule se jumèle parfaitement aux sonorités de la guitare. Un disque reposant qui fait l’effet d’un souffle doux en cette période de confinement.

Disponible depuis 2003

Je reste :

Télé

Un mauvais fils

La chaîne Studiocanal présente cette semaine une programmation dédiée aux adaptations cinématographiques de roman ainsi qu’aux œuvres des réalisateurs Roberto Rossellini et Claude Sautet. Ce soir, le film «Un mauvais fils», réalisé en 1980 par Claude Sautet, sera diffusé. La chaîne Studiocanal est par ailleurs en débrouillage en solidarité avec l’ensemble de la population québécoise qui est présentement isolée chez elle.

Ce soir à 20h sur la chaîne Studiocanal

Livre

La guerre

De l’auteur José Jorge Letria et illustré par André Letria, le livre «La guerre», adressé à un public de tous âges, traite de la guerre dans tout ce qu’elle peut avoir de lourd, d’écrasant et d’injuste. Paru d’abord en portugais, le livre a reçu de nombreux prix dont le Little Hakka 2018, le Prix du Talking Pictures Award de la New York Rights Fair 2019 et le Prix National de l’Illustration au Portugal 2019.

Disponible depuis le 23 mars

Cinéma

Les artisans de l’atelier

Alors que tous se retrouvent confinés malgré eux en raison de l’épidémie de la COVID-19, plusieurs plateformes, parfois prises pour acquises, révèlent désormais leur grand potentiel. C’est le cas notamment du site de l’ONF qui propose aujourd’hui plus de 4000 courts et longs métrages de tous genres. Le film «Les artisans de l’atelier», un documentaire du cinéaste acadien Daniel Léger traitant de l’atelier L’Artisan, un atelier qui embauche des travailleurs ayant une déficience intellectuelle, est présentement disponible.

Disponible sur le site ONF.ca

Album

Godspeed: Baptism (Prélude)

La rappeuse Naya Ali proposait vendredi dernier un premier album qui s’intitule « Godspeed: Baptism (Prélude)», un premier opus de huit titres qui verra sa suite à travers un second et dernier volet, à paraître à l’automne.

Disponible depuis le 20 mars

Livre

Une maudite belle histoire

L’auteur Pierre Paquin propose avec le livre «Une maudite belle histoire» un retour sur l’évolution de la microbrasserie Unibroue en revenant notamment sur les premières années de l’industrie de la microbrasserie au Québec.

Disponible depuis le 25 mars

Album

Danse avec mes démons - Fwonte

L’artiste d’origine haïtienne Fwonte lançait hier un nouvel album intitulé «Danse avec mes démons» à travers lequel le musicien propose des sonorités qui allient les musiques traditionnelles haïtiennes aux textures plus électroniques.

Disponible depuis le 25 mars

Livre

La jungle alimentaire

La nutritionniste et auteure Julie Desgroseilliers propose avec le livre «La jungle alimentaire : comment s’y retrouver» un recueil pratique pour savoir comment choisir ses aliments en épicerie dans un monde où l’information est abondante et où la diversité ne cesse de croître.

Disponible depuis le 26 mars

Web

Coronavirus : la vague arrive... les critiques aussi

L’équipe de l’émission «C dans l’air» proposait hier une émission consacrée aux conséquences de la crise du coronavirus sur l’Europe et plus particulièrement sur la France. Quatre invités, dont deux sont rejoints par vidéo, font le point.

En ligne depuis le 24 mars sur YouTube