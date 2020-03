Le talent caché de Shea Weber

Tout le monde sait que le défenseur du Canadien de Montréal Shea Weber a un tir frappé dévastateur. Tout le monde sait qu’il est difficile de lui arracher un sourire. Et tout le monde sait que c’est un leader hors pair.

Cependant, en plus de tout ça, le numéro 6 du Tricolore serait l’homme à battre lors des pools de la NFL, tel que rapporté par le journaliste de la chaîne Sportsnet Elliotte Friedman lors de chronique hebdomadaire «31 Thoughts», mercredi.

Et Weber semblait très excité de voir Tom Brady s’amener avec les Buccaneers de Tampa Bay.

«Je pense qu’il produira, a affirmé sans détour Weber. Bruce Arians est efficace avec les quarts-arrière. Avec deux receveurs éloignés de premier plan, la perspective de voir OJ Howard en grande forme et une température chaude, j’aime (cette situation) pour lui et pour les pools.»

Brady, qui était un joueur autonome, a décidé de quitter les Patriots de la Nouvelle-Angleterre et d’accepter un contrat de deux saisons avec les Buccaneers.

De son côté, Blake Wheeler semble abonder dans le même sens.

«Ce serait bizarre de voir TB12 dans un autre uniforme que celui des Patriots, a souligné l'attaquant des Jets de Winnipeg [...]. Mike Evans et Chris Goodwin sont peut-être le meilleur duo de receveurs éloignés de la NFL et la chaleur de Tampa sera bonne pour son corps vieillissant. Je pense qu’il aura toute une année.»

Comme les joueurs de la LNH ont beaucoup plus de temps libre en raison de la pandémie de coronavirus, aborder ce genre de sujet plus léger avec eux permet de passer le temps et détendre un peu l’atmosphère.