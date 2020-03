Lettre à Bob

Salut, Bob !

Alors, t’es allé à un encan de véhicules lourds à Mont-Saint-Hilaire ?

Avec des centaines d’autres Bob comme toi ?

Qu’est-ce que t’as acheté ? Une grue ? Un tracteur ?

Une pelle mécanique pour creuser ta tombe ?

DU GROS FUN

Regarde, mon Bob...

Si toi, tu te fous de ta vie, c’est ton affaire.

Si ton passe-temps préféré est de boire de l’acide à batterie avec tes chums ou de courir avec une scie mécanique les yeux bandés, j’ai rien à dire là-dessus.

À chacun son fun.

Mais quand tu décides de passer ton lundi après-midi dans la cour d’un encanteur de la Montérégie, pour donner des coups de pied dans les roues d’un bulldozer avec 200 autres tripeux de camions Tonka, alors là, ça devient MON affaire.

Tu comprends ?

Parce qu’en faisant ça, tu scrapes mes efforts.

Et tu mets MA santé et celle de mes proches à risque.

EXERCICE DE MATHÉMATIQUES

Si tu aimes aller dans les encans, j’imagine que tu sais compter.

Ça tombe bien, j’ai des chiffres pour toi.

Actuellement, il y a plus de 400 000 cas de COVID-19 dans le monde.

Quoi ? T’as jamais entendu parler de la COVID-19 ?

Le coronavirus, oui.

Comme la bière mexicaine, c’est ça.

Bon, il y a plus de 400 000 cas dans le monde.

Sais-tu combien de jours ça a pris pour atteindre les 100 000 cas ? Soixante-sept.

Combien de jours ça a pris pour atteindre les 200 000 cas ? Onze.

Combien de jours ça a pris pour atteindre les 300 000 cas ? Quatre.

Et combien ça a pris de jours pour atteindre les 400 000 cas ?

Une journée et demie.

Tu commences-tu à voir apparaître un pattern, mon Bob ?

Ça s’accélère, oui. Ça va de plus en plus vite.

Et sais-tu pourquoi ça va de plus en plus vite, mon ami ?

PARCE QU’IL Y A DES GENS QUI NE RESPECTENT PAS LES CONSIGNES !

PARCE QUE DES BOZOS JUGENT QUE C’EST PLUS IMPORTANT D’ACHETER UNE PÉPINE QUE DE PROTÉGER LEUR FAMILLE !

DES BOB PARTOUT

Je sais que tu n’es pas tout seul à agir de la sorte.

C’est justement ça, le problème.

Des Bob, y en a partout. Dans toutes les communautés.

Tiens, le 12 mars dernier, le jour même où le gouvernement a interdit tous les rassemblements intérieurs de plus de 250 personnes, un Bob de Côte-Saint-Luc a assisté à un mariage qui rassemblait... plus de 250 personnes dans une synagogue !

Que tu louanges Yahvé, Allah, Jésus ou John Deere, tu dois respecter les consignes, OK ?

Je vais te raconter une histoire qui a été publiée dans le New York Times lundi.

Le 5 mars, 50 personnes se sont rassemblées dans une maison du Connecticut pour souligner les 40 ans d’une amie.

Aujourd’hui, plus de la moitié de ces convives ont la COVID-19.

Un des invités, un homme d’affaires d’Afrique du Sud, a commencé à se sentir mal dans l’avion qui le ramenait chez lui.

Il a probablement infecté des passagers.

La petite ville où s’est déroulée cette fête compte maintenant près de 90 cas d’infection.

Pense à ça, mon Bob.

En creusant des beaux trous avec ta pépine.