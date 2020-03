Pas de Printemps de la musique à Québec

L’événement Printemps de la musique de Québec, qui devait être présenté du 14 au 17 mai, est annulé.

• À lire aussi: De nouvelles annulations dans les théâtres de Québec

La table de concertation de musique du Conseil de la culture des régions de Québec et Chaudière-Appalaches et l’équipe du Printemps de la musique de Québec ont pris la décision d’annuler la cinquième édition.

«Le milieu de la culture, comme bien d’autres, se trouve ébranlé. Mais dans le contexte actuel, nous devons nous montrer solidaires et agir pour le bien commun. Cette décision, bien que déchirante, s’est imposée», a indiqué Josée Tremblay. Directrice du Conseil de la culture et des régions de Québec et Chaudière-Appalaches.

Un total de 52 prestations devaient être présentées, lors des quatre jours de cette édition anniversaire, à différents endroits dans le Vieux-Québec. L’événement propose des concerts dans tous les styles de musique. Neuf mille personnes avaient participé à l’édition 2019.

«Notre équipe, nos partenaires, les diffuseurs et tous les gens impliqués ont voulu créer une édition inoubliable pour souligner les cinq ans du Printemps. J’ai envie de dire, à présent, et malgré tout le travail abattu, que nous reviendrons, dès l’an prochain, pour souligner cet anniversaire comme il se doit en emplissant le Vieux-Québec de musique, pour célébrer le retour à la normale, aux arts et à la culture», a mentionné Jeanne Couture, productrice de l’événement, dans un communiqué émis aujourd’hui.