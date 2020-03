STM : un logo pour encourager la distanciation sociale

MONTRÉAL | La Société de transport de Montréal (STM) a changé mercredi sur les réseaux sociaux son logo par une version où les deux flèches, normalement collées, sont à une bonne distance l'une de l'autre.

L'image se veut évidemment un clin d'oeil à la distance qu'il faut conserver entre les personnes en cette période de pandémie de la COVID-19.

«Vous êtes moins nombreux dans le transport collectif parce que vous restez chez vous. On s'ennuie, mais pour le moment on vous dit un gros MERCI! Gardons nos distances et prenons soin de nous. Ça va bien aller», peut-on lire dans une publication mise en ligne par la STM sur Facebook.

L'achalandage a drastiquement chuté dans les trains de métro et les autobus montréalais au cours des dernières semaines. Les utilisateurs doivent quand même faire attention à veiller à respecter le plus possible la consigne de la Santé publique de conserver une distance de deux mètres en chaque personne, ce qui peut s'avérer ardu notamment dans certaines lignes d'autobus plus fréquentées aux heures de pointe.