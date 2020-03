Un message d'espoir d'Opération Enfant Soleil

«Il n'y a rien de plus important que l'amour qui nous rassemble.» Des personnalités ont joint leur voix dans une vidéo chantée, dans un message d'espoir pour les enfants malades.

C'est sur l'air de la chanson «Nous autres», de 2 Frères, que des artistes et des personnalités connues ont uni leurs voix pour apaiser un peu les tourments dans cette période difficile que traverse le Québec.

À l'initiative d'Opération Enfant Soleil, les porte-parole de l'organisme ont participé à la création de la courte vidéo qui a été mise sur en ligne mercredi.

On entend Alain Dumas, Maxime Landry, Ève-Marie Lortie, Annie Brocoli, Roseline Fillion, Josée Lavigueur, Louis-George Girard, Arthur L'Aventurier, Philippe Fehmiu, Mélissa Bédard et plusieurs autres qui promettent aux enfants et à leur famille : «Les tristesses, les chagrins, on l'sait, ça passera. (...) Et lorsqu'on le pourra, on se prendra dans nos bras.»

«On voulait mettre un peu d'espoir et d'optimisme dans cette période de crise», a exprimé la directrice générale d'Opération Enfant Soleil, Julie Lemieux. «On a une pensée pour les enfants malades et leur famille qui vivent le confinement. On voulait leur dire qu'on pense à eux. Notre objectif est aussi de rappeler qu'on est aussi en mouvement et qu'on continue de soutenir la cause.»