3 tendances de plancher à essayer en 2020 !

Vous avez prévu entamer des rénovations cette année, mais vous ne savez pas trop par où commencer? Bien sûr, passer un coup de pinceau ou revamper les armoires de cuisine peut donner un air de neuf à votre maison...mais il y a plus !

La pose d’un couvre-plancher de bonne qualité peut complètement transformer une pièce. Et pas besoin de s’embarquer dans des rénovations démesurées pour y arriver : la simple application de revêtement au sol peut à elle seule atteindre l’effet recherché!

Avant de procéder, il vaut mieux vous renseigner, car après tout, on ne change pas le plancher chaque année ! Assurez-vous de consulter des experts comme ceux chez Lanctôt couvre-sol design. Depuis 137 ans, l’entreprise propose un large éventail de couvre-planchers de haute qualité à la fine pointe des tendances. Les conseillers de Lanctôt pourront vous éclairer sur le meilleur revêtement à choisir pour votre décor, votre aisance dans la manipulation des matériaux et surtout, votre budget.

Voici trois matériaux tendance à privilégier lors de vos prochaines rénovations de plancher.

Le bois

Intemporel, le plancher de bois ne se démodera jamais : son côté rustique et chaleureux donne immanquablement du cachet à une pièce. Et comme les matériaux issus de la nature sont en vogue en ce moment, ces types de planchers sont une excellente manière d’adopter la tendance.

Comment le poser

Bien que la pose d’un plancher de bois puisse sembler corsée, sachez que plusieurs options permettent de contourner les défis. Le plancher laminé ou flottant, par exemple, constitue une alternative intéressante au bois massif. Composé de lattes à emboiter, ce type de couvre-plancher est idéal pour les novices du coffre à outils. Si vous en avez vu d’autres, tournez-vous vers le très joli bois massif qui bien qu’un peu plus complexe à installer, offre un look sans pareil.

Comment l’adopter

Si vous optez pour un plancher de bois, assurez-vous de ne pas trop le travailler. La tendance est aux matériaux organiques et bruts : on veut voir la « vraie » couleur du bois choisi. Vous comptez poser ce type de plancher dans un espace à aire ouverte ? Privilégiez les planches larges qui amplifieront l’effet de grandeur de votre pièce. Enfin, n’oubliez pas de favoriser un fini mat qui dissimulera mieux les imperfections qu’un fini lustré.

Le vinyle

Ce matériau résolument polyvalent permet d’imiter le bois et la céramique à la perfection. Peu importe vos goûts et votre budget, vous pourrez choisir parmi un large éventail de motifs, de textures et de teintes. Comme il est hydrofuge, durable et résistant, on peut installer le vinyle dans toutes les pièces sans problème. Enfin (et c’est un avantage non négligeable!), il s’agit d’un matériau très abordable.

Comment le poser

Le vinyle est facile à installer, ce qui en fait l’achat idéal pour les rénovateurs en herbe ou ceux qui sont un peu plus pressés. On l’achète en tuiles, en lattes ou en rouleau sans couture pour le coller directement au sol. Attention : avant de procéder, ne négligez pas la pose d’un sous-plancher !

Comment l’adopter

Pour un plancher à la mode, on opte pour un look scandinave, c’est-à-dire à imitation de chêne, un bois très pâle qui s’arrime à merveille avec les murs blancs typiques des maisons nordiques. Les planchers très foncés, c’est terminé en 2020!

La céramique et la porcelaine

Vous croyez que les planchers de céramique sont réservés à la salle de bains ? Détrompez-vous : ce matériau peut prendre l’aspect du bois, du terrazzo et de la pierre entre autres. La surface peu poreuse de la céramique en fait un matériau facile à nettoyer en plus de résister aux variations de température et d’humidité.

Comment le poser

Plusieurs options s’offrent à vous, mais les tuiles de petite ou de grande taille vous seront généralement proposées en magasin. Leur installation nécessite temps et minutie. N’hésitez pas à demander l’aide d’un professionnel !

Comment l’adopter

L’effet terrazzo était partout en 2019 et il poursuit sa course folle encore cette année. Ce motif italien tacheté effectue un retour en force après être tombé dans l’oubli. Vous préférez l’esthétique minimaliste? Les couleurs neutres comme le blanc, le noir et le beige sont toujours à la mode, et ce, peu importe les tuiles choisies.

Vous avez fait votre choix ? Que ce soit pour des conseils déco ou plutôt techniques, consultez des experts comme ceux de Lanctôt couvre-sol design avant d’entamer vos rénovations.