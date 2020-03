BERGERON CROTEAU, Rita



Au C.H. Anna-Laberge à Châteauguay, le 21 mars 2020, est décédée Mme Rita Croteau à l'âge de 91 ans. Elle était l'épouse de feu Origène Bergeron et la fille de feu Napoléon Croteau et feu Bibiane Houde. Elle demeurait à Châteauguay, mais autrefois à St-Julien, Granby et Ville Lasalle.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Jean-Claude, feu Gaétan, Diane (Roger L'Ecuyer), Christiane (Michel Geoffroy) et Lise (Alain Giroux); ses sept petits-enfants: Martin (Angélique Brand) et Catherine L'Ecuyer, Francis et Guillaume Geoffroy, Jean-Christophe, Vicky-Ann (Olivier Charest) et Patrick Giroux (Sandrine Lajoie); son arrière-petit-fils: Elliot L'Ecuyer.Elle était la soeur de feu Émilienne (feu Clément Lambert), feu Réal (Solange Côté), Aline (feu Germain Verville), feu Florent (feu Gisèle Spénard), Jacqueline (feu Marcel Fréchette), Josaphat (Monique Verville), Lina (feu Clément Pellerin), feu Raymond (Elyse Desrochers), Berthold (Nicole Champoux) et de Marielle (Normand Picard). Elle était la belle-soeur de Claire Gagnon (feu Jean-Denis Bergeron), Thérèse Boissonnault (feu Robert Bergeron), Lorraine Bergeron (feu Édouard Poulin), Charmaine Larivière (feu Zotique Bergeron), Pryscille Bergeron (feu Jean-Denis Groleau) et de Rodrigue Bergeron. Elle laisse aussi dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et autres parents et amis (es).Les arrangements funéraires ont été confiés à:457, AV. JACQUES-CARTIERDISRAELI, QC G0N 1E0Tél. : 418-449-2500 - Téléc. : 418-449-1773Pierre Dupuis, Prés. / Simon Audet, Dir.www.maisonfuneraireaudet.comDans le contexte de la pandémie, la famille a opté pour une cérémonie privée.La famille remercie sincèrement tout le personnel du Manoir de la Verdure et de la pharmacie Brunet et ceux de l'hôpital de Châteauguay, plus spécialement le Dr Jean-Philippe Parent, pour la qualité de leur support durant cette période difficile.