DUSSAULT, Elise



Madame Elise Dussault épouse de feu Georgios Anousos est décédée paisiblement lundi, le 23 mars 2020.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Hasso , Monique (Louis), Christopher et Julie, ses petit-enfants Cassandre, Nicholas, Gabrielle, Etienne, Elyse, Georges-Olivier, William, Julien, Georgie et Dimitri, ses nièces, neveux et de nombreux parents et amis.Par souci pour ses amis et ses proches durant cette crise de santé publique, le service funéraire sera disponible en ligne le vendredi 27 mars 2020 à 13h30 au lien suivant:Home/ServiceDetail/6247Un service commémoratif aura lieu à une date ultérieure.Au lieu de fleurs, des dons à la Société canadienne du cancer en son nom seraient grandement apprécié.514-685-3344www.rideaumemorial.com