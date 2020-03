Agence de rencontre VS Site de rencontre

Je vous écris pour faire une mise en garde à Céline, cette femme de 61 ans dont vous avez publié la lettre ce matin, ainsi qu’à toutes les femmes comme elle qui comptent se tourner vers une agence de rencontre comme on le faisait couramment autrefois, parce que leurs expériences avec les sites de rencontre se sont avérées catastrophiques.

Et je vais justement parler de celle avec laquelle Céline dit vouloir faire affaire parce que je la connais puisqu’elle existe depuis 25 ans. C’est la description que Céline en fait qui m’a mise sur la piste de ma propre expérience avec cette agence, qui vient à domicile pour rencontrer ses clients et voir leur environnement personnel pour mieux cibler les affinités potentielles. Cet entretien qui procède à un test de personnalité et à une séance photo est censé durer deux heures.

Et bien je vais peut-être la faire déchanter un peu. La séance photo se résume à une photo prise au cellulaire. Si tu veux une vraie séance, ça coûte 300 $ pour faire venir un photographe. Tu achètes le nombre de rencontres que ton budget peut te permettre. Quand on devient membre, on l’est à vie, mais ça coûte plus cher. Tu reçois un profil par semaine et si tu ne réponds pas en dedans de 72 heures, tu es pénalisée puisque ça compte pour deux rencontres.

Je suis membre depuis le mois d’avril. Pour tous les profils qui m’intéressaient, j’ai reçu la même réponse 72 heures plus tard : il n’y aurait pas de développement avec cette personne. Ce qui veut dire qu’un membre à vie qui n’était plus disponible ne le faisait juste pas savoir. Sans compter toutes les semaines où l’agence n’avait aucun profil à me proposer.

Finalement, début décembre, j’ai fini par communiquer avec un membre actif. On a eu une très bonne connexion et fixé une rencontre. Durant la conversation, j’apprends qu’il n’est même pas membre de l’agence (ou membre sans avoir payé) parce qu’on fait appel à des non-membres pour cause de pénurie de candidats mâles par rapport aux femmes.

Et le lendemain par texto, il me fait savoir que voyageant beaucoup pour son travail, il aurait peu de temps à me consacrer. En conséquence il annulait notre rencontre sous prétexte de ne pas me faire perdre mon temps. Ce qui fait que 8 mois plus tard après avoir dépensé 3500 $ je n’ai fait aucune rencontre. Est-ce que ça valait le coût ? C’est-à-dire plus que d’aller sur un site ? Je vous laisse répondre.

Josée G.

Votre mise en garde est pertinente. Par contre, et même si on sait que rien n’est jamais parfait en ce bas monde, je connais quelques chanceuses et chanceux qui ont trouvé l’âme sœur sur un site de rencontre ou par l’entremise d’une agence. Disons que c’est un peu comme la loterie, quoi. Il y a beaucoup d’appelés, mais peu d’élus.