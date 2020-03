Avec l’arrivée du printemps, la chanson de La Compagnie créole « C’est bon pour le moral! » m’a vraiment inspiré pour vous proposer trois activités à faire, ce week-end, pour vous remonter le moral, en cette période de confinement obligatoire à la maison. D’abord, il n’y a rien de tel qu’un bon repas pour se faire plaisir et à Montréal, sachez que les livraisons sont nombreuses! Puis, l’heure de l’apéro a sonné avec un nouveau cocktail disponible à la SAQ et enfin, préparez-vous à une soirée cinéma à distance avec vos amis...C’est vraiment bon pour le moral!

MANGER : Des mets tropicaux pour réchauffer vos cœurs et vos bedons!

Manger fait partie l’un des plaisirs principaux en quarantaine obligatoire. Même si les restaurants sont désormais fermés, plusieurs d’entre eux offrent des services de livraison et pour emporter. Cette semaine, je vous propose (conseille fortement) de découvrir le menu de livraison du restaurant Palme, situé dans le Village. Spécialisé dans la cuisine caribéenne, l’établissement vous offre cinq plats colorés, succulents et orignaux, disponibles du mardi au samedi. Vous pourrez donc goûter au Burger Jerk avec poitrine de poulet jerk tendre et juteuse, servi sur pain kaiser et accompagné de frites. Sinon, l’assiette de Poisson Escovish, qui est un filet de poisson blanc frit recouvert d'une sauce épicée aux poivrons et oignons servie avec riz djon-djon, salade et plantain, émoussera vos papilles à coup sûr. Enfin, méga coup de coeur pour la Salade de griot : Griot de porc croustillant dans un mélange de patate douce, chou-fleur et légumes, assorti dans une vinaigrette sucrée et épicé servie avec riz djon-djon et plantain. Je vous promets un voyage au coeur des Antilles au confort de chez vous! (Disponible en livraison avec Ubereats, Skip the Dishes et Foodora, entre 13,50$ et 22$)

BOIRE : Apéro avec le nouveau cocktail prêt-à-boire de romeo’s gin

Comme l’a si bien dit notre Premier ministre, François Legault, en conférence de presse : « Parfois, un petit verre de vin peut aider à réduire le stress. »! En effet, avec les beaux jours qui arrivent, pourquoi ne pas s’improviser des 5 à 7 ou un aperitivo à l’italienne sur notre balcon ou dans notre cour arrière. Ainsi, l’entreprise québécoise romeo’s gin et Pur Vodka lance juste à temps, leur tout nouveau cocktail prêt-à-boire romeo’s gin spritz. Qui dit spritz, dit alors amertume et c’est pourquoi l’équipe de création Duvernois Esprits créatifs a concocté un mélange avec la fraîcheur de l’orange sanguine et de la vivacité de la rhubarbe, qui se marient parfaitement à ce gin québécois et à leur soda maison. Santé! (Disponibles à la SAQ – paquet de 4 canettes de 250 mL au prix de 14,80$)

SORTIR : Soirée Netflix Party avec tes amis

Imaginez écouter votre série préférée ou un film très attendu sur Netflix, avec vos meilleurs amis, mais sans sortir! C’est ce que propose l’application Netflix Party qui te permet de participer avec tes proches à une soirée de cinéma ou de télévision festive. Durant le visionnement, l’option chat room, vous permettra de commenter et de discuter avec vos amis. Sac de popcorn, verre de vin et bol de bonbons et votre vendredi soir sera aussi divertissant qu’une soirée au cinéma! C’est toujours bon pour le moral de faire la fête, même à distance! (Se rendre au https://www.netflixparty.com)