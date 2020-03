COVID-19 : Saguenay instaure des mesures de contrôle pour les véhicules récréatifs

La menace du coronavirus ne suscite pas le même sentiment d’urgence dans toutes les régions du Québec. Alors que Montréal est en plein confinement pour freiner la propagation, Saguenay a annoncé jeudi l’instauration de nouvelles mesures de contrôle pour les véhicules récréatifs sur la route 175.

Le Service de police de Saguenay (SPS) a mis en place un barrage routier à l’entrée de la Ville de Saguenay, dans le secteur du lac Pouce, ciblant les vacanciers des États-Unis qui reviennent au pays.

«Tous les véhicules récréatifs de type VR, roulottes, 'fifth wheel", entre autres, devront s’arrêter au barrage pour que les agents puissent poser des questions de routine sur leur point de provenance et leur destination. De plus, les policiers s’assureront d’identifier les voyageurs afin de pouvoir les contacter si les autorités de la Santé publique en font la demande», a affirmé le SPS par communiqué.

Cette initiative de prévention est survenue au lendemain d’un incident à Saint-Félicien, au Lac-Saint-Jean, lorsque deux snowbirds qui rentraient de voyage ont tenté de faire leur épicerie dans deux supermarchés qui les ont refoulés parce qu’ils ne respectaient pas les consignes de quarantaine.

Le SPS précise que ses agents n’effectueront pas «de tests physiques de dépistage des symptômes de la COVID-19».

«L’objectif de ces contrôles est simplement de mettre en place un moyen aisé et efficace de contacter les voyageurs qui reviennent ou entrent dans la région, si cela s’avérait nécessaire», a précisé le SPS.

Aucun contrôle ne sera fait sur les véhicules qui quittent la ville.

Lors de la dernière mise à jour du gouvernement provincial, huit cas de coronavirus avaient été confirmés au Saguenay-Lac-Saint-Jean.