COVID-19: des noms connus de la LNH contribuent

Les vétérans Jonathan Toews et Henrik Lundqvist ont ajouté leur nom à la liste de généreux donateurs du sport professionnel en ces temps marqués par le coronavirus.

Les deux hommes ont ainsi chacun offert un don de 100 000 $ par le biais de fondations au cours des dernières heures afin de venir en aide aux gens touchés par la pandémie.

Capitaine des Blackhawks de Chicago, Toews s’impliquera au sein de la communauté de la Ville des vents. Avec le soutien des autorités municipales, de philanthropes et de gens d’affaires, sa fondation appuie des organismes à but non lucratif s’occupant des résidents en position de vulnérabilité.

Pour ce qui est de Lundqvist, lui et sa femme apporteront leur aide à la banque alimentaire de New York grâce à la fondation du gardien des Rangers. Cette organisation servira environ 68 000 repas à 8000 enfants et leurs familles de la mégalopole américaine.