Des coups de fil pour les plus vulnérables dans le Bas-Saint-Laurent

Le réseau de la santé du Bas-Saint-Laurent a appelé des dizaines de milliers d’aînés et de personnes qui souffrent d’une maladie chronique afin de s’assurer de leur bien-être.

• À lire aussi: 1629 cas de COVID-19 au Québec: Legault appelle à une «utilisation judicieuse» des masques

• À lire aussi: COVID-19: des messages automatisés d'Yvon Deschamps et Véronique Cloutier pour les plus de 60 ans

En tout, une centaine d’infirmières et d’intervenants font des appels depuis le début de la crise. Le CISSS a jumelé ses différentes bases de données pour être en mesure de rejoindre le plus grand nombre de personnes.

À ce jour plus de 40 000 appels ont déjà été faits, et on compte contacter 50 000 personnes de la région d’ici la fin de la semaine.

Cette première vague d’appel sert à s’assurer que la clientèle ne manque de rien et que les besoins de ces personnes vulnérables sont comblés. Les intervenants dirigent les personnes aux différents organismes qui œuvrent sur le territoire.

«Ce qu’on veut s’assurer c’est que ces gens-là ont des gens pour les aider dans leur entourage pour l’épicerie, l’alimentation et les besoins de base», a précisé le coordonnateur du programme de soutien à l’autonomie des aînés du CISSS du Bas-Saint-Laurent, Jean-Philippe Levasseur

M. Levasseur ajoute que lors de l’appel on demande aussi aux gens «s’ils ressentent l’effet de l’isolement».

On procèdera à une deuxième vague d’appels plus tard, surtout pour les gens qui nécessitent un suivi.

Toute personne du Bas-Saint-Laurent qui nécessite une assistance pour les services sociaux peut composer le 1-833-422-2267. Ce numéro unique permet de joindre l’équipe du CISSS du Bas-Saint-Laurent.

Pour une assistance immédiate, les résidents de toutes les régions du Québec peuvent composer en tout temps, 24 heures sur 24, le 811 et faire l’option 2.