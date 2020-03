Deux snowbirds ont tenté de faire leur épicerie au Lac-Saint-Jean

Deux snowbirds qui rentraient de voyage ont tenté de faire leur épicerie deux fois plutôt qu'une, mercredi après-midi à St-Félicien, au Lac-Saint-Jean.

Les deux personnes ont attiré leur attention en se présentant sur le stationnement des deux supermarchés à bord de leur motorisé.

L'homme est entré chez Métro Boutin, sur le boulevard St-Félicien, mais il a rapidement été invité à sortir.

La direction du marché a immédiatement communiqué avec le marché IGA Lamontagne, tout juste en face, qui a à son tour expulsé celui qui ne respectait pas la consigne de quarantaine.

En soirée, le marché Lamontagne et fille a publié un message sur sa page Facebook, invitant tous les snowbirds et les gens de 70 ans et plus à rester à la maison.

