«J’aimerais jouer encore au hockey» -P.K. Subban

La pause de la saison de la Ligue nationale de hockey (LNH) n’a pas empêché certains joueurs de rester à niveau physiquement et parmi eux, Alexander Ovechkin et P.K. Subban ont déjà hâte de reprendre l’action.

D’ailleurs, Ovechkin ne s’en cache pas : tout ce qu’il souhaite, c’est d’avoir l’opportunité de gagner une autre coupe Stanley. Dans un monde idéal, l’attaquant des Capitals de Washington - qui a participé à une conférence en ligne organisée par le service des communications de la ligue - amorcerait les séries éliminatoires dès la reprise des activités, n’en déplaise à Subban dont la formation se trouve en queue de peloton de l’Association de l’Est.

«C’est difficile à planifier, a déclaré le Russe, jeudi, à propos de la suite à donner au calendrier de la LNH. Premièrement, nous ne savons pas quand ce coronavirus prendra fin. Nous avons 13 matchs à jouer avant les séries. Pour nous, il est préférable de les commencer maintenant. Nous ne voulons pas disputer ces parties supplémentaires. Toutefois, je sais que c’est différent pour d’autres gars. Des clubs se battent pour les éliminatoires, incluant le nôtre. Quelques joueurs veulent ces matchs. Selon moi, il demeure que plus il y aura de rencontres jouées, meilleur ce sera pour les partisans et les formations luttant pour une place.»

Pour sa part, Subban espère revenir sur la glace, même si ses Devils du New Jersey n’ont aucune chance logique de se retrouver en séries.

«J’aimerais jouer encore au hockey, nous avions commencé à prendre du rythme. Les tenaces Devils ne sont pas en séries, mais nous avons réalisé une poussée, a-t-il dit. Je suis seulement heureux que si on revient, nous n’aurons pas à affronter Ovi et à le voir marquer contre nous [les Capitals n’ayant plus de matchs prévus face au New Jersey].»

Photo d'archives, AFP

C’est long!

Les deux hockeyeurs maintiennent leur bonne forme physique depuis le 12 mars, journée d’arrêt de la saison de la LNH. Ovechkin demeure dans la région de Washington avec son épouse et leur fils, tout en comptant sur son entraîneur personnel. L’homme en question, prénommé Pavel, est l’un de ses compatriotes et l’aide dans le gymnase de son domicile.

«Le plus important, c’est de prendre soin de soi-même, de sa famille et des amis. Aidons chacun à être en sécurité, car les temps sont durs. Essayons de trouver quelqu’un ayant besoin d’aide. Il faut se battre ensemble», a déclaré le numéro 8.

De son côté, Subban essaie de se tenir occupé, lui qui est demeuré 10 jours au New Jersey avant de se diriger à sa maison d’été de Los Angeles, avec sa fiancée Lindsey Vonn. Pouvant s’entraîner avec ses équipements de gymnase, il a admis qu’il travaille avec la LNH afin de créer un jeu télévisé pour que «nous puissions offrir du contenu amenant de la joie aux gens». Il n’aime pas ce qu’il voit et entend actuellement.

«Seulement d’être au New Jersey est difficile. Je comprends que c’est l’un des coins chauds de la pandémie. Je suis aussi impliqué dans les hôpitaux et tout cela ne vous frappe pas tant que vous ne songez pas aux gens n’ayant pas nos ressources à nous, les joueurs.»

«Beaucoup de personnes ont perdu leur emploi et il y en a qui se demandent comment payer leurs prochaines factures et de faire vivre leur famille. Plaçons les choses en perspective», a-t-il aussi dit.