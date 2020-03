La MLB annonce ses couleurs pour la saison écourtée

La Major League Baseball (MLB) ainsi que l’Association des joueurs de la ligue en seraient venues à une entente advenant le cas que la saison 2020 soit raccourcie ou tout simplement annulée en raison de la pandémie de la COVID-19, jeudi soir.

Les joueurs recevraient d’abord une avance de 170 millions $ pour les mois d’avril et de mai. L’argent sera distribué selon quatre classes de joueurs, soit ceux avec des contrats garantis et trois classes d’athlètes possédant des ententes à deux volets, selon The Athletic.

Les années de contrat seront écoulées comme prévu même si la saison devait être annulée, ce qui signifie que les joueurs dont le contrat viendra à échéance à la fin de la saison pourront tester le marché des joueurs autonomes, comme prévu. Des ajustements aux règles concernant l’arbitrage seraient également apportés.

Selon le réseau ESPN, les joueurs auraient déjà apposé leur signature sur l’entente tandis que les propriétaires de la ligue la ratifieraient vendredi.

La saison régulière du baseball majeur devra vraisemblablement être raccourcie puisque celle-ci devait normalement s’amorcer jeudi.