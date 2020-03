L’empire geek de Valérie Lévesque

Valérie Lévesque est une vraie geekette! La Saguenéenne de 32 ans a bâti un vrai petit empire sur le web grâce à ses vidéos et ses charmants tutoriels.

Tout a commencé avec ses vidéos et tutos de « Bento », des lunchs minimalistes d’inspiration japonaise. Au fil des années, Valérie a partagé sa passion pour le jeu vidéo, l’anime et les mangas pour ses milliers d’abonnés et est devenue une influenceuse incontournable du monde geek!

Comme Pèse sur Start, elle célèbre la sortie du jeu Animal Crossing: New Horizons sur la Nintendo Switch la semaine dernière. On a donc voulu en jaser avec elle!

Valérie! Tu es la grande geekette du Québec. Comment on se sent avec ce titre-là?

Je ne croyais pas avoir l’honneur de porter ce titre, merci beaucoup (rire) ! Ça me rend si fière de pouvoir partager mes passions pour la culture populaire Geek avec autant de gens et de normaliser ces sujets ici au Québec. Plusieurs personnes se sentent seules au quotidien quand ils ont des passions « moins communes » et grâce au Web, on peut rassembler une communauté de gens autant passionnés que nous, peu importe notre âge, genre ou ville!

D’où vient cette passion pour tout ce qui est geek?

Parfois on aime des trucs sans nécessairement savoir pourquoi... ça nous rend heureux et c’est immersif tout simplement! Je me souviens encore d’arriver à l’école primaire avec mon guide de The Legend of Zelda: Ocarina of Time pour regarder des astuces avec mes camarades de classe, ou encore pour apprendre par cœur l’intro de Sakura Chasseuse de cartes en attendant à la cafétéria... tenter de dessiner les personnages de Sailor Moon ou encore la fierté d’avoir acheté une console Game Cube avec mes économies de gardiennage! Mes meilleurs souvenirs sont reliés aux animes, mangas, jeux vidéo... l’univers Geek est si passionnant et ça fait du bien à mon âme!

Tu as fait une diffusion sur Facebook du jeu Animal Crossing: New Horizons le jour de sa sortie, le 20 mars. Alors, quelles sont tes impressions du jeu de l’heure?

Ce jeu est absolument magique ! La musique zen, la grande variété d’insectes/poissons/fruits sur les îles, la surprise de déballer un cadeau venu du ciel, le catalogue d’ameublement qui nous fait rêver, la tonne de missions paisibles à accomplir... et le musée! Est-ce qu’on peut parler de la beauté du musée? Il est immense !

Je joue plusieurs heures chaque jour depuis sa sortie et j’ai presque instauré un horaire Animal Crossing: New Horizons pour mes enfants. J’aime beaucoup que nous puissions être sur la même île et que nous puissions nous entraider afin de réaliser des projets d’envergure... comme construire un nouveau pont pour notre île, par exemple.

Je n’ai pas encore eu le temps d’inviter des amis sur mon île, mais j’ai bien l’intention de faire le party bientôt. Je suis certaine que ce n’est pas mon dernier « stream » de ce jeu sur Facebook qui ne cesse de m’éblouir !

Qu’est-ce que tu aimes de la franchise Animal Crossing?

La franchise Animal Crossing est tellement immersive; c’est si facile de ressentir la zénitude du jeu et de se sentir bien après avoir fait quelques missions ou tout simplement décorer un peu sa maison. Les villageois ont tous une personnalité différente et ça nous donne vraiment l’impression de les connaître personnellement.

La vie va tellement vite. Elle apporte son lot de stress quotidien et c’est particulièrement le cas ces jours-ci. La franchise Animal Crossing est une véritable thérapie pour l’âme qui nous permet de décrocher complètement l’espace de quelques heures !

Tu débordes de projets! Quel serait ton projet de rêve?

C’est le temps de lancer des trucs dans l’univers (rire)? Sérieusement, j’aimerais tout simplement continuer de créer du contenu Web (ou qui sait, je ne dirais pas non à la télévision (rire)) sur des sujets qui me passionnent et de continuer à promouvoir la culture populaire Geek et Otaku au Québec! Les animes, mangas, jeux vidéo, nouvelles technologies, la mode alternative, la K-pop. C’est ce qui me fait vibrer! Je souhaite profondément que tous mes projets me donnent l’occasion de mettre ma créativité à l’épreuve et surtout à repousser mes limites!

Qu’est-ce qui attend Valérie Lévesque en 2020?

J’ai encore beaucoup de sentiers à explorer dans l’univers de la création Web (même si c’est ce que je fais depuis 2015) mais également dans le domaine du eSport. Je fais maintenant un peu d’enseignement dans le programme de Sports-art-études concentration Sports Électroniques de la polyvalente d’Arvida et j’adore ça. Une chose est certaine: j’ai toujours l’intention de prouver qu'il est possible de réaliser ses rêves en région éloignée! Bref, explorer mes passions, mettre au défi ma créativité, faire des collaborations de feu et avoir « ben du fun, » c’est tout simplement ce que je me souhaite pour 2020!

Dead by Daylight disponible sur iOS et Android en avril

Behaviour Interactif

Le populaire jeu conçu à Montréal Dead By Daylight, déjà disponible sur PS4, Nintendo Switch, Xbox One et Windows, sort bientôt disponible sur iOS et Android.

Dead by Daylight est un jeu d'horreur asymétrique dans lequel un tueur fou pourchasse quatre survivants dans un rêve terrifiant. Vous pouvez prendre le rôle de tueurs iconiques tels que Michael Myers ou Freddy Krueger, ou incarner l'une de ses 4 victimes. Un jeu terrifiant à jouer avec vos amis!

Un week-end gratuit de Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint

Ubisoft

Ubisoft profite du dévoilement de l’Épisode 2 de Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint pour offrir à ses joueurs un week-end gratuit du 26 au 29 mars.

L’Épisode 2 coïncide également avec la mise à jour 2.0 du jeu faite le 24 mars, ajoutant plusieurs changements, dont un nouvel arc narratif, de nouvelles classes, un mode gratuit accessible à tous les joueurs intitulé « l’Expérience Ghost ».

Les curieux pourront tester l’intégralité des nouveaux contenus de cette mise à jour durant le week-end gratuit sur Xbox One, Xbox One X, PS4 et PC.