On veut voir plus de minifourgonnettes sur les routes!

Nostalgiques de voir le marché de la minifourgonnette rétrécir pratiquement à vue d’œil, Marc-André Gauthier et Germain Goyer racontent leurs souvenirs liés à ce type de véhicule dans ce nouvel épisode de Podcast de chars sur QUB Radio. Ils brossent aussi un portrait de la situation actuelle de ce segment de plus en plus délaissé.

