Une version «virtuelle» du 2e «one-man show» de Phil Roy

Les artistes multiplient les façons de rejoindre le public, malgré la distanciation sociale. Après Étienne Drapeau, Jonas et Sugar Sammy, pour ne nommer qu'eux, voilà que Phil Roy embarque aussi dans le mouvement.

Dans les dernières semaines, l'humoriste était en train de peaufiner son deuxième spectacle, qui ne porte toujours pas de titre. Il avait même commencé sa période de rodage, sillonnant les petites salles à travers le Québec pour présenter une première ébauche de son nouveau matériel et recevoir les commentaires et réactions du public. Or, avec la situation actuelle, ses spectacles ont été reportés.

Malgré cela, Phil Roy a trouvé une manière ingénieuse de tâter le pouls de ses fans, en continuant ses spectacles de rodage, mais sur le web: il a créé une «salle de spectacle virtuelle».

À l'aide de l'application Zoom, disponible autant sur téléphone, ordinateur que tablette, les Québécois pourront assister, gratuitement à une version «covidée» de son spectacle, et ce, dans le confort de leur salon.

«Depuis peu, je suis en période d’écriture et de rodage en vue d’un deuxième spectacle, puis PAF! Le COVID-19 arrive. En cette période de quarantaine, où tout est confiné, annulé et que "en pydj" semble l’habit le plus adéquat, ça complique un peu mon projet! Alors j'ai créé une "salle de spectacle" virtuelle, où vous pourriez assister, gratuitement, à une version ¨covdiée¨ du show...dans le confort de votre mou. La ¨salle¨ compte en ce moment 50 places, c’est donc pourquoi j’en ferai plusieurs!», a écrit Phil Roy sur Facebook.