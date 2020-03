Album «Greatest Hits Vol. 1»: le P'tit Belliveau veut faire sourire les gens

Musicien de Nouvelle-Écosse, le P’tit Belliveau fait paraître vendredi son tout premier album qu’il a choisi d’intituler «Greatest Hits Vol.1».

«Je trouvais ça juste drôle d’appeler mon premier album ¨Greatest Hits¨. Ce n’était pas comme une ¨cocky thing¨», indique, sourire en coin, le P’tit Belliveau.

Pour cet opus, l’artiste acadien a modifié un peu son processus de création. «Pour tous mes autres EP et la musique que j’ai fait dans le passé, je les faisais vraiment DIY (¨Do It Yourself¨qui se traduit par ¨faire soi-même¨, NDLR) chez nous, mais pour l’album, on a été en studio. J’avais plein de séquences faites chez nous quand même. Je suis fier parce que c’est un entre-deux: entre le ¨DIY¨ et le professionnel», explique le P’tit Belliveau qui a coréalisé cette avec Emmanuel Ethier.

Retraite d’écriture

L’artiste, que le Québec a découvert grâce aux Francouvertes l’an dernier, a aussi participé pour la première fois à une retraite d’écriture dans le cadre du Festival de la chanson de Tadoussac. «Dans ce processus-là, j’ai définitivement écrit des chansons plus sérieuses que celles j’aurais normalement écrites parce que tout le monde autour de moi était des artistes, comme des poètes. Moi, j’écris sur le quotidien et j’utilise des mots de tous les jours, tu sais», affirme le jeune homme de 24 ans qui avoue avoir apprécié cette expérience au point de vouloir la répéter.

«Je travaillais en construction et je faisais souvent d'assez longs trajets. En route, je chantais des petits airs dans mon char et éventuellement, j’avais tout un couplet. C’était rare que j’écrivais les tounes d’un coup sec. L'idée de m’enfermer pour écrire c’était nouveau.»

Paroles accessibles

«Greatest Hits Vol.1» comprend 10 chansons aux paroles accessibles qui permettent d’imaginer l’histoire que l’artiste raconte. «Sur l’album, il y a une toune qui s’appelle ¨Moosehorn Lake»¨dans laquelle je parle d’un chalet où moi et mes amis on allait quand on était jeunes. Je parle de choses spécifiques, mais mon but c’était de l’écrire de façon que tu pourrais la comparer à une même expérience que tu as eue quand tu étais jeune avec tes amis», décrit le musicien originaire de la Baie Sainte-Marie.

«Je fais de l’art pour moi, mais je ne fais pas de l’art que pour moi. Je fais de l’art pour les autres et j’aime ça quand le monde sourit», renchérit le P’tit Belliveau.

Le Néo-Écossais, qui travaillait en tant que charpentier avant de choisir la musique comme gagne-pain, est tombé dans la musique plutôt jeune.

«Baie Sainte-Marie, c’est un endroit qui est particulièrement musical. Tout le monde a un ¨upright¨ piano dans son salon ou une guitare dans la garde-robe, et il y a quelqu’un dans la maison qui sait jouer [de la musique]. Il y a beaucoup de bluegrass et de country qui est joué en jam autour du feu ou dans la cuisine», souligne-t-il.

«Quand je grandissais, je n’étais pas sportif du tout. Je m’enfargeais dans le ballon de soccer et toutes les choses que les autres enfants faisaient ne cliquaient jamais pour moi», avoue le P’tit Belliveau, qui a compris très rapidement que son talent était la musique.

«Mon cerveau comprend ça! C’est juste naturel pour moi. Je n’ai pas besoin de penser», ajoute l’artiste, de son véritable nom Jonah Guimond.

Pourquoi a-t-il choisi le nom d’artiste P’tit Belliveau? «Ma mère et mon grand-père sont des Belliveau. De mon point de vue, mon grand-père c’est le Grand Belliveau, et moi je suis le P’tit Belliveau. On se ressemble beaucoup dans notre façon d'être et, apparemment, quand il était jeune, on se ressemblait aussi. C’est un hommage.»

L’impact des Francouvertes

Joël Lemay / Agence QMI

Le P’tit Belliveau, comme plusieurs autres artistes aujourd’hui bien connus, est un bel exemple de la raison d’être des Francouvertes. Le concours-vitrine lui a permis d'être découvert dans la Belle Province.

«En Nouvelle-Écosse, en grandissant, on n’écoute point de médias québécois. On n’est pas au courant de ce qui se passe au Québec. On écoute la télé américaine. On parle en français à la maison et avec les amis, mais tous les médias sont en anglais, explique le chanteur. Les Francouvertes, c’est un exemple de quelque chose dont je n’avais jamais entendu parler. Mes amis disaient:¨tu devrais appliquer, ça vaut la peine!¨», raconte-t-il.

Le musicien s’est donc inscrit, même s’il avoue ne pas être quelqu’un de très compétitif. «Au premier show, je ne pensais pas à ça comme une compétition. Je me disais: ¨`Ça va être une vitrine comme toutes les autres vitrines¨. On ne sait jamais qui va être dans la salle, ça aurait pu nous mener à faire quelques spectacles au Québec.»

«Tout d’un coup, on se classait vraiment haut. Tout le temps, on se disait: ¨Wow! Qu’est-ce qui se passe!?¨. C’était fou! On a été à la finale et à travers tout ça, on a eu de la visibilité, se. On a eu plein d’opportunités. C’est dans ce temps-là qu’on a commencé à parler avec [l'étiquette] Bonsound aussi. À ¨c’t’heure¨, on a toute une équipe à Montréal. »