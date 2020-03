DUBÉ, Colette

Soeur M.-Colette-de-Jésus, s.s.a.



À la Maison mère des Sœurs de Sainte-Anne, Lachine, le 25 mars 2020, à l’âge de 92 ans, est décédée sœur Colette Dubé, s.s.a., supérieure générale de 1974 à 1986. Originaire de Montréal, elle était la fille de feu Oscar Dubé et de feu Alix Tremblay.Elle laisse dans le deuil, outre sa famille religieuse, son frère Jacques, S.J., ses neveux et nièces Denise, Claude, Louise et Jean-Marc Dubé, Céline, Ghyslaine, Marielle, Jean-Yves, Sylvie, Jacques et Hélène Lalande, Lucie Dubé, ses nombreux petits-neveux et petites-nièces et ses cousins et cousines.Une célébration de la Parole, strictement réservée aux religieuses, aura lieu le lundi 30 mars 2020 suivie de l’inhumation au cimetière de Lachine dans la section réservée à la Congrégation.