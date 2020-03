COVID-19 : Deux employés de l'usine ArcelorMittal testés positifs

Deux employés de l'usine ArcelorMittal à Montréal, dont la poursuite des opérations est jugée essentielle par le gouvernement, ont été testés positifs à la COVID-19, a appris Le Journal.

« Un premier cas confirmé a été porté à notre attention mercredi et un second jeudi parmi les employés de notre usine de la rue St-Patrick », a confirmé dans les dernières heures Louis-Philippe Péloquin, porte-parole des usines d'acier d'ArcelorMittal.

Les deux employés affectés ne travaillent pas ensemble, a précisé l’entreprise. Il n'auraient pas non plus eu de contacts étroits dans le cadre de leur travail.

Une procédure de mise en quarantaine détaillée aurait été appliquée dans leur cas. Les travailleurs se porteraient bien et récupèreraient à leur domicile, nous dit-on.

« Les activités de l’usine ont été suspendues dès la confirmation du premier cas pour procéder à une désinfection complète des installations, a affirmé M. Péloquin. Cette étape est toujours en cours et les activités entourant le redémarrage de l'usine pourront ensuite être envisagées. »

Les usines d'acier d'ArcelorMittal poursuivent leurs activités en vertu du fait qu’elles fournissent de l’acier à des clients dans certains secteurs identifiés comme prioritaires par le gouvernement du Québec, incluant la transformation alimentaire, les infrastructures stratégiques comme l'énergie, et les transports.

« Des protocoles rigoureux de gestion reliée à la COVID-19 sont implantés depuis plusieurs semaines dans nos installations, dont la distanciation sociale, la disponibilité accrue de produits d’hygiène et les procédures de nettoyage, la prise de température des employés et visiteurs et des questionnaires obligatoires sur l’état de santé et les voyages », a conclu le porte-parole.