COVID-19 : François Legault aux camionneurs : « Vous êtes nos héros au quotidien»

Le premier ministre du Québec, François Legault, a remercié les chauffeurs de camion, qui vont chercher des fruits et des légumes aux États-Unis pour nourrir les Québécois en pleine pandémie.

« Mon merci du jour va aux camionneurs. Aux femmes et aux hommes qui transportent la nourriture, qui transportent les biens essentiels: merci», a salué le premier ministre du Québec lors de son point de presse quotidien.

En plus des denrées alimentaires, les camionneurs sont plus prisés que jamais parce qu’ils transportent des biens essentiels et des fournitures médicales alors que la crise sanitaire s'accentue de jour en jour.

« Vous travaillez dans des conditions qui sont difficiles. Vous êtes nos héros au quotidien, donc merci beaucoup pour votre travail», a poursuivi le premier ministre.

Grand dossier

Vendredi, Le Journal a lancé un grand dossier pour raconter le périple de deux camionneurs de Trans-West, Marie-Christine Marchand et Sébastien Desaulniers, qui sont partis de Lachine mardi dernier pour aller chercher des fruits et légumes en Californie.

Au cours des prochains jours, le couple roulera des milliers de kilomètres pour approvisionner nos tablettes d’épicerie.