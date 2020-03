COVID-19: la 35e édition du Tour de Beauce repoussée

Prévue du 17 au 21 juin, la 35e édition du Tour de Beauce qui réunit des cyclistes d’une vingtaine de pays a été repoussée en raison de la pandémie de la COVID-19. La décision du comité organisateur vient de tomber.

«Il est évident que l’événement qui réunit des coureurs de plus de 20 pays chaque année ne peut pas être adéquatement préparé et ne pourra pas être tenu dans les conditions qui prévalent actuellement aux dates initialement prévues, a expliqué le directeur général Francis Rancourt par voie de communiqué. L’organisation envisage actuellement avec ses partenaires une date alternative pour tenir notre événement. Une décision finale sera prise et annoncée très prochainement.»

L’organisation du Tour de Beauce a aussi à son agenda la présentation du championnat canadien élite, junior et paracycliste prévu du 25 au 28 juin. Une décision sera prise ultérieurement en collaboration avec Cyclisme Canada.

Plus de détails suivront...