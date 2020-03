COVID-19: Roger Waters reporte sa tournée

C’est au tour des fans de Roger Waters de prendre patience à cause du coronavirus.

L’ex-membre de Pink Floyd a annoncé vendredi midi le report de sa tournée This Is Not a Drill, qui devait passer par le Centre Vidéotron de Québec et le Centre Bell de Montréal, les 21 et 23 juillet.

Voici ce qu’il a déclaré dans un communiqué envoyé aux médias.

«La mauvaise nouvelle est que je dois reporter ma tournée jusqu’à l’an prochain. C’est dommage, mais si cela sauve une vie, ça en vaut la peine. La bonne nouvelle est qu’un juge fédéral de Washington DC a statué, le 25 mars 2020, que l’ordre exécutif de Trump concernant le Dakota Access Pipeline était illégal, et a exigé une E.I.S. (étude sur l’impact environnemental). C’est une énorme victoire pour les tribus sioux de Standing Rock. POUVOIR AU PEUPLE!!! Affectueusement, R.»

Les nouvelles dates ne sont pas connues.