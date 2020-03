Cri du cœur aux PME

Le Dr Louis-Pierre Poulin est dans le feu de l’action et suit l’actualité de près en cette période de pandémie. Constatant que le Québec est « sur pause », il lance un cri du cœur afin que des entreprises s’unissent dans le but de pallier la pénurie d’équipements de protection médicale.

Bonjour

Je suis anesthésiologiste, et en plein cœur du branle-bas de combat contre la COVID-19 que nous vivons tous en tant que société.

Je crois qu’il est important d’être informé de la possibilité du manque de matériel de protection à venir, qui nous inquiète tous.

Il faut comprendre qu’actuellement, si nous avions une quantité illimitée de matériel (tels ces fameux masques dont tout le monde parle); nous les utiliserions pratiquement toujours à l’hôpital.

En ce moment, à cause de la limitation de produits, les politiques ministérielles doivent s’articuler non pas strictement autour de la diminution du risque maximal théorique, mais plutôt entre une balance entre diminution de risque et disponibilité.... Ceci n’est pas une faute de volonté; ceci est une faute de disponibilité.

Ce que j’aimerais pouvoir lire comme article est la chose suivante: qui sauvera le Québec ?

Je m’explique.

Nous sommes une nation technologique, innovatrice, avant-gardiste. Je nous vois actuellement nous entraider, viser un objectif commun, nous battre pour freiner ce virus. Nous avons des gens qui veulent aider. Nous avons une génération de jeunes PME les plus à l’affût du web, de toutes les technologies possibles, de toutes les possibilités. Nous avons de grosses entreprises de production.

Pourquoi ne pas jumeler tous ces efforts ?

Pourquoi ne pas faire une course contre la montre dans le milieu des PME pour la trouver, la recette magique pour la fabrication de ces masques et équipements de protection ?

Les masques N95 ont certaines caractéristiques... En gros, c’est un masque qui peut filtrer des microparticules très très petites.

Une blouse jetable ? Seulement qu’elle soit imperméable, et jetable...

Un chapeau qui recouvre le cou... ! On est capables de faire des prototypes d’habit d’astronaute... Pourquoi on ne serait pas capables de créer et de produire nous-mêmes ces protections rapidement ?

Si une compagnie était capable d’atteindre cet objectif rapidement, elle obtiendrait certainement un contrat lucratif ! C’est en demande mondiale !

Alors, pourquoi ne pas tenter le coup ? Ceci est pour aider les Québécois, nous aider.

Qui peut sauver le Québec ? Qui peut nous aider à vous aider ?

— Dr Louis-Pierre Poulin, chef de département Anesthésiologie, CIUSSS Centre-Sud de l’île de Mont-réal, Hôpital Notre-Dame