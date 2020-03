Cuba déclare la guerre au coronavirus

Cela a commencé tout doucement, avec la découverte des trois premiers cas de coronavirus : Trois touristes italiens, dont un est malheureusement décédé quelques jours plus tard, arrivés la veille à La Havane et qui s’étaient déplacés jusqu’à la ville touristique de Trinidad le lendemain, en utilisant un minibus pour touristes. C’était bien réel, cela ne se passait pas en Chine, mais bien sur l’île de Cuba, dans les Antilles. La longue traque a aussitôt commencé, pour retrouver les personnes qui avaient pu être en contact de près ou de loin avec les trois Italiens. Il fallait à tout prix éviter la propagation de la maladie. Ce qui fut fait. Je vous assure que lorsqu’il s’agit de la sécurité des citoyens, les autorités cubaines peuvent retracer une aiguille dans une botte de foin.

Puis il y eut un quatrième cas, puis un cinquième, jusqu’à arriver aujourd’hui à 67 personnes infectées au moment où j’écris ces lignes. Dans tous les cas, il s’agit de gens arrivant de l’extérieur, soit de touristes, soit de Cubains revenant chez eux. Jusqu’à maintenant, on ne dénombre aucun cas de transmission entre personnes résidant ici. Chaque fois, on tente de dépister les personnes ayant été en contact avec les infectés pour les placer sous surveillance sanitaire, dans des centres aménagés à cet effet. On en dénombre plus de 1600 en ce moment. Un travail monstre. Il y a en plus environ 33 000 personnes suspectes qui sont suivies par les différents organismes de santé à travers le pays.

Mais, il y a quelques jours, on est passé à vitesse Grand V. Le président Diaz-Canel, flanqués de ses principaux ministres, a déclaré la guerre au coronavirus maudit, en annonçant toute une série de mesures qui vont faire très mal à l’économie mais qui vont très certainement enrayer la propagation de la pandémie et permettre de sauver des vies. C’est la voie qu’a choisie le gouvernement cubain, contrairement au président Trump, qui, lui, veut faire le moins de mal à l’économie étatsunienne, quitte à voir le nombre de personnes infectées et de morts grimper de façon exponentielle.

Une des mesures radicales qui aura une forte incidence économique, c’est la fermeture du pays aux touristes. Le tourisme est la seconde source de devises au pays. Mais à la guerre comme à la guerre. Tous les touristes ont déjà quitté le pays ou s’apprêtent à le faire. À La Havane tout particulièrement, ils ont dû quitter leurs casas particulares pour être logés dans des hôtels sous surveillance sanitaire, sans possibilité d’en sortir en attendant d’être rapatriés. La Vieille Havane est déserte et c’est tout à fait triste à voir. Mais on n’a pas le choix.

Tous les Cubains qui reviennent au pays sont automatiquement mis en quarantaine dans des endroits aménagés à cet effet. Pas une auto-quarantaine mais une quarantaine obligatoire sous surveillance. Le transport entre les provinces est suspendu, sauf en ce qui concerne les marchandises. Les écoles et universités sont fermées. Le confinement chez soi est fortement recommandé. Les restaurants qui demeurent ouverts devront réaménager leur espace de façon à maintenir une distance d’environ un mètre et demi entre les tables. Même distance entre les personnes dans les files d’attente. Le port du masque est fortement recommandé et il sera bientôt obligatoire dans les transports publics.

Finis jusqu’à nouvel ordre les foires, festivals, expositions, spectacles, concerts et autres grands rassemblements. Fermés les cinémas, théâtres, discothèques, stades et gymnases. Tous les établissements, commerces, bureaux et centres de travail doivent exercer, à l’entrée, un contrôle sanitaire, qui suppose qu’on se lave les mains avec une solution chlorique et qu’on essuie ses chaussures sur un tissu imbibé de cette même solution. Les enfants et les personnes âgées doivent demeurer confinés à la maison, dans la mesure du possible. Et la présence policière est accrue dans les rues pour faire respecter ces mesures.

Pendant ce même temps, des milliers d’étudiants de troisième et quatrième année de médecine font du porte à porte à travers le pays pour s’enquérir de l’état de santé de la population et détecter de possibles cas d’infections pulmonaires ou respiratoires. Une bonne initiation à ce que sera bientôt leur pratique médicale. Près des gens.

Pendant ce même temps, Cuba envoie des équipes médicales dans les pays qui en font la demande, dont l’Italie, qui est devenue l’épicentre de la pandémie en Europe. La population, en générale, approuve toutes ces mesures et en redemande. Le peuple cubain semble uni comme un seul homme (ou femme) derrière ses dirigeants et, surtout, derrière son armée de médecins qui réalisent des prouesses inimaginables en travaillant jour et nuit pour vaincre l’ennemi, où qu’il soit dans le monde. Nul doute que Cuba va gagner cette guerre contre le coronavirus. « Ça va bien aller », au Québec comme à Cuba.

Vous aurez compris que je suis actuellement à Cuba. Avec mon permis de résident temporaire, je suis autorisé à demeurer sur place. Et je compte bien rendre compte de ce combat des Cubains contre la pandémie où les nouveaux héros ne sont pas des militaires mais des médecins vêtus de leur sarrau blanc. Mon plus grand respect.