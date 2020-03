De hockeyeur de la LNH à... livreur!

L'ancien défenseur de la Ligue nationale de hockey Tomas Kaberle s'est trouvé un emploi de livreur en cette période de coronavirus.

En fait, celui qui a porté les couleurs du Canadien de Montréal de 2011 à 2013 s'occupe des livraisons du restaurant de son épouse dans la région de Toronto.

«Il ne s'est pas vraiment offert. Je l'ai un peu obligé, a affirmé Julia Kaberle lors d'un entretien avec la chaîne radiophonique de CBC. Je lui ai dit "s'il-te-plaît, est-ce que tu peux nous aider? Nous sommes tellement occupés". Il m'a répondu : absolument, je vais faire tout pour que cela [le restaurant] fonctionne.»

L'établissement, le Quanto Basta, est un restaurant où les clients ont l'habitude de s'asseoir, mais cela est désormais impossible en raison de la fermeture de tous les services jugés non-essentiels par le gouvernement de l'Ontario. L'entreprise de Julia Kaberle essaie tout de même de survivre en effectuant des livraisons et, il faut bien l'avouer, avoir un ancien joueur des Maple Leafs de Toronto comme livreur aide.

«J'ai plusieurs clients qui demande que ce soit moi qui livre, ce qui est très drôle, a indiqué Kaberle. J'ai fait rire le fils de l'un de nos clients et cela a fait leur journée. Je fais des choses comme ça et cela me rend heureux.»

«C'est un restaurent de style familial et j'aime penser que tous mes clients sont un peu de la famille», a ajouté le défenseur à la retraite.