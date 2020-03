Difficile de faire respecter les distances chez les sans-abri

Jusqu’à ce que l’état d’urgence local soit décrété à Montréal, vendredi, la distanciation sociale était difficile à faire appliquer auprès des sans-abri, explique un organisme qui leur distribue des repas chaque jour dans un parc.

« On leur dit de garder une distance d’au moins un mètre, certains respectent ça, d’autres moins, il faut constamment le rappeler », explique David Chapman, coordonnateur chez Résilience Montréal.

Depuis jeudi, son organisme distribue de la nourriture, des boissons chaudes et des vêtements à des itinérants au Square Cabot, juste à côté de l’ancien Forum, au centre-ville de Montréal.

« C’est un organisme merveilleux qui nous soutient ; heureusement qu’ils sont là », a déclaré une sans-abri au Journal en attendant de recevoir de la nourriture.

Vendredi avant-midi, une quarantaine de personnes étaient présentes et beaucoup d’entre elles étaient agglutinées en attendant de se faire servir un repas, se mettant ainsi à risque de contracter la COVID-19.

Photo Chantal Poirier

Mieux à l’extérieur

Or, l’organisme expliquait qu’il s’agissait là d’un moindre mal.

« Avant, on était dans un local juste à côté, mais c’était encore plus difficile de respecter les distances, dit M. Chapman. Les sans-abri devaient attendre dehors ; on s’est dit que c’était mieux d’être à l’extérieur, où il y a de l’espace. »

M. Chapman explique avoir prévenu la police et faire tout ce qu’il peut pour limiter les risques de contamination en encourageant les itinérants à se désinfecter les mains. En une heure, vendredi, plusieurs autopatrouilles sont passées devant le parc, sans intervenir.

« Ici, on sert des gens qui vivent dans la rue, qui ne peuvent pas s’isoler chez eux, parce qu’ils n’ont pas de domicile. S’ils ne se regroupaient pas ici, ils se réuniraient dans des immeubles abandonnés et s’échangeraient leurs bières... », explique M. Chapman.

Nettoyage et toilettes

Affirmant que tous ces sans-abri étaient à risque de contracter la COVID-19, Résilience Montréal tente du mieux qu’il peut de leur rappeler l’importance de se désinfecter les mains. Une station de nettoyage a été installée dans le parc, tandis que des toilettes portables sont disponibles juste en face.

Mais pour continuer sa mission et limiter un tant soit peu les risques de contamination, M. Chapman explique avoir besoin de financement, surtout en ces temps de crise sanitaire.

« Sinon, les itinérants s’arrangeront entre eux, en groupe, conclut-il. Le problème serait caché, mais il existerait encore. Et ça, ce serait irresponsable. »

Quelques heures plus tard, la Ville de Montréal déclarait l’état d’urgence local, qui a permis d’augmenter les ressources pour les personnes sans domicile fixe.

► Mardi, la Mission Old Brewery a indiqué qu’un sans-abri ayant été déclaré positif à la COVID-19 a fréquenté son campus Saint-Laurent, à Montréal.